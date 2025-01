Eurospin così si dissangua: l’elettrodomestico a soli 89,99 euro | Ti puoi scordare la lavanderia

Eurospin è protagonista di un’offerta assurda. C’é un elettrodomestico in vendita a soli 89,99 che ti farà dimenticare della lavanderia.

Eurospin, la grande catena di distribuzione italiana attiva nel settore discount, ogni giorno meraviglia sempre di più per i suoi eventi promozionali da paura. I suoi volantini sono enormi, e spaziano dai generi alimentari ai prodotti per la cura e l’igiene della persona e della casa in cui si abita. Ovviamente, però, non si trova solo questo.

Pensiamo, ad esempio, ai tantissimi prodotti che consentono di dare sfogo alle passioni degli utenti, dal giardinaggio – anche per balconi e terrazzi – fino al bricolage e al fai da te. Inoltre, si possono fare grandi affari quando ci si imbatte in promozioni relative ai prodotti per la pulizia delle auto. Per non parlare dei prezzi durante le feste e le grandi occasioni.

Nell’ultimo volantino, infatti, troverete tutto ciò di cui si ha bisogno, sia per San Valentino che per Carnevale. Inoltre, non mancano mai degli elettrodomestici fondamentali da tenere assolutamente in casa ed il cui costo risulta essere davvero ridicolo per le funzionalità che offrono. Dovete sapere, poi, che le offerte possono essere anche scovate online.

O meglio, ce ne sono alcune che vengono attivate solo online. Insomma, possiamo dire che ci sia l’imbarazzo della scelta e agli utenti, perciò, non resta altro da fare che scegliere il prodotto su misura in base alle proprie esigenze. Ora, poi, c’é un prodotto davvero fantastico che farà dimenticare i drammi in lavanderia a un prezzo minuscolo.

Da Eurospin l’elettrodomestico che allontana le spese di lavanderia

L’azienda italiana, come già accennato in precedenza, propone eventi promozionali esagerati, e lo fa sia con i soliti volantini che tutti conoscono, che con offerte di cui si può beneficiare soltanto online. Tra queste ultime, spicca, senza ombra di dubbio, quella relativa ad un super elettrodomestico venduto quasi a prezzo di fabbrica.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Quando si apre lo store online di Eurospin si rimane allibiti da ciò che ci si ritroverà dinanzi a schermo. Si tratta di un dispositivo che salverà le tasche di tutte le famiglie con un investimento minimo. Si parla, infatti, di soli 89,99 euro. Scopriamo insieme di quale dispositivo si tratta.

H. Koenig Pulitore tessile compatto TWT77: te lo porti a casa con soli 89,99€

Il pulitore tessile compatto TWT77 sarà di grande aiuto in tutte le abitazioni. Infatti, consente sia di vaporizzare l’acqua sui tessuti in modo che vengano puliti, che di aspirare le impurità. Si tratta di un dispositivo super efficace, e può essere utilizzato per i materassi, per i tappeti e, finanche, per i divani. È già efficace di suo, ma con l’aggiunta di un po’ di detersivo riuscirà ad eliminare qualsiasi tipo di macchia, anche quelle più profonde e vecchie.

Utilizzarlo è davvero molto semplice grazie alla sua impugnatura, sulla quale c’é il pulsante per dosare la potenza del getto di acqua. Ha due serbatoi, uno per l’acqua pulita ed uno per incamerare l’acqua sporca utilizzata per le pulizie. Il primo ha una capacità di 1,4 litri, mentre il secondo di 1,2 litri. Ha una potenza di ben 650 watt ed il suo costo, come già accennato, è di soli 89,99 euro.