Valanghe di opportunità per questi segni zodiacali: per tutti gli altri è un’ecatombe | L’oroscopo di inizio Febbraio

Questi segno zodiacali vedranno aprirsi di fronte a loro una vera e propria valanga di opportunità, gli altri non possono far altro che stare a guardare.

Febbraio si apre con quella che gli esperti definiscono una vera e propria montagna russa degli astri. Da un lato ci sono infatti i segni zodiacali che saranno a breve baciati dalla fortuna, e che vivranno una serie di opportunità e momenti in cui potranno avere un’importante crescita personale. Dall’altra parte ci sono coloro che dovranno invece affrontare sfide impegnative, tensioni e anche qualche imprevisto.

Insomma, se per alcuni segni zodiacali febbraio sarà molto semplice da superare, per altri potrebbe rappresentare un periodo molto ostico.

Tutto ciò che succede lo si deve all’influenza di Venere e Giove, due pianeti che avranno sicuramente un ruolo di punta in quello che succederà nelle prossime settimane.

Mantenere un equilibrio non sempre è semplice e perciò è importante approfittare delle situazioni favorevoli.

Un cielo carico di sfide per molti segni

L’inizio di febbraio per un gran numero di segni zodiacali sarà all’insegna delle turbolenze. Marte e Nettuno in quadratura: questa probabilmente sarà la miccia che innescherà incertezze e confusione, in particolare sotto l’aspetto lavorativo ma anche finanziario. Meglio non buttarsi a capofitto, evitare le scelte troppo impulsive, mosse azzardate e discussioni che potrebbero essere causa di importanti incomprensioni.

La maggioranza dei segni si sentirà sovraccarica di responsabilità, soprattutto per via della comunicazione spesso poco chiara e trasparente. Leone e Acquario, invece, si sentiranno in forma, ma le delusioni saranno all’ordine del giorno. Cattive acque anche per la coppia, per via di una Venere in opposizione, ma la Luna piena in Leone del 5 febbraio probabilmente potrebbe offrire buone possibilità per i rapporti sentimentali: occorre solo avere un po’ di pazienza.

I segni che brillano: chi avrà un febbraio da incorniciare

Nonostante ci saranno delle generali difficoltà, alcuni segni zodiacali potranno godere di un inizio di febbraio veramente scoppiettante. Toro, Vergine e Sagittario saranno i grandi protagonisti indiscussi di questa fase, il tutto grazie al favore di Giove e Venere. Per il Toro si prospettano nuove opportunità di lavoro, e la sua determinazione gli permetterà di raggiungere l’armonia la complicità in coppia. La Vergine invece, vedrà venir fuori la sua vena creativa, e le sue capacità organizzative gli permetteranno di primeggiare su tutti in campo professionale.

Febbraio per il Sagittario è un mese di crescita: i viaggi e le nuove esperienze arricchiranno il bagaglio personale di questi amici dello Zodiaco. Giove renderà inoltre ognuna delle sue iniziative molto fruttuose.