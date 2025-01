Bottigliette d’acqua, dimenticatele: cambia di nuovo tutto | Dopo il tappo che non si stacca c’è anche questa

Dimentica le bottigliette d’acqua come le conoscevi prima, da questo momento in poi cambia proprio tutto. Dopo il tappo, ecco cosa viene modificato.

Nel corso degli anni i prodotti subiscono non pochi cambiamenti; qualcuno piace e altri meno, ma intanto i consumatori si devono abituare ad ognuno di essi. Da alcuni mesi, ad esempio, facciamo i conti con i nuovi tappi delle bottiglie, spesso scomodi (lo dobbiamo ammettere), ma sembra che possano essere funzionali.

Ma proprio adesso che si incominciava a prendere confidenza con questi nuovi tappi, ecco che arriva una nuova novità: non ci saranno più le bottiglie come le conosciamo.

Le modifiche che questi oggetti stanno subendo nel tempo sono solo il frutto della guerra che l’Unione Europea sta conducendo nei confronti delle microplastiche. Un impegno su cui sta investendo veramente molto e che si esplicherà nella quotidianità di ognuno di noi.

Ecco allora cosa sta per cambiare e cosa succederà a breve.

Bottiglie di plastica: il nemico numero uno

No, in realtà il vero nemico non sono proprio le bottiglie di plastica, ma piuttosto il materiale con cui esse sono prodotte. Negli ultimi anni la lotta alla plastica è stata portata avanti strenuamente dall’UE e il motivo è da ricercarsi e nell’elevato inquinamento che questa provoca nell’ambiente che ci circonda. Moltissime aziende hanno perciò deciso di sostituire la plastica con altre tipologie di materiali riciclabili.

L’inquinamento globale è un tema che preoccupa veramente molto, e contrastarlo a partire dall’abbandono della plastica è la scelta migliore che si possa compiere. Proprio in questa prospettiva l’Unione Europea ha iniziato a introdurre nuove regolamentazioni a cui prestare attenzione, considerando che toccheranno moltissimi ambiti della nostra vita quotidiana.

Come cambiano le bottiglie di plastica

A questo punto, non resta altro che cercare di comprendere in che modo le bottiglie di plastica cambieranno. Quello che si andrà a modificare è la composizione delle bottiglie che, a partire dal gennaio del 2025 dovranno contenere almeno il 25% di plastica riciclata, un cambiamento che rappresenta un passo veramente importante per quello che riguarda l’economia circolare.

La plastica riciclata viene utilizzata già in moltissimi settori, come l’abbigliamento, dove moltissime aziende, anche grandi, hanno deciso di utilizzare tale materiale per la produzione dei propri tessuti. Insomma, si sta per compiere un nuovo passo verso un’economia più sostenibile.