Lavatrice, hai sempre sbagliato a versare il detersivo: la vaschetta da usare è questa qui | L’errore è più comune di quanto si pensi

Scommettiamo che hai sempre utilizzato la lavatrice nella maniera sbagliata, il detersivo deve andare in questa vaschetta, lo hai fatto anche tu.

La lavatrice è una delle maggiori alleate di ognuno di noi quando si tratta di faccende casalinghe. Da lei dipende la capacità di riuscire a tenere in ordine i nostri armadi e pulire in maniera perfetta gli indumenti che utilizziamo in maniera quotidiana. Lontani i tempo in cui le nonne andavano al fiume o al fontanile a lavare i panni a mano, con la cenere.

La tecnologia si è evoluta nella vita di tutti i giorni, coinvolgendo anche le modalità con cui laviamo i nostri vestiti.

Questo elettrodomestico permette di avere dei capi perfettamente puliti in maniera anche piuttosto semplice. In fondo basta inserire i vestiti seguendo alcune semplici regole, come non mischiare i bianchi e i colorati, scegliere il programma, aggiungere detersivo e avviare il tutto.

Un gioco da ragazzi vero? Ma sei sicuro di procedere sempre nella maniera corretta?

Lavatrice: quale detersivo scegliere?

Prima di scoprire dove deve essere messo il detersivo della lavatrice per permetterle di funzionare al meglio, è forse opportuno cercare di comprendere in che modo scegliere il prodotto giusto. Il mercato ci propone moltissimi prodotti, ognuno dei quali permette di ottenere risultati più o meno perfetti. Il primo elemento da valutare è probabilmente il prezzo; non sempre pagare un importo elevato si traduce nell’acquistare un buon prodotto, quindi si predica attenzione a riguardo.

Il secondo elemento a cui pensare è il formato: polvere, liquido o caps? Nella propria carriera da massaie, ognuno di noi decide quale sia il miglior detersivo in assoluto, qualcuno preferisce le caps, effettivamente molto semplici da utilizzare, basta inserirle all’interno del cestello. Ma i veri esperti confermano che, il migliore dei detersivi è quello in polvere, al suo interno è presente già tutto quello di cui i capi hanno bisogno compreso l’additivo e l’ammorbidente, sono in molti ad essere d’accordo nel dire che se utilizzato nella maniera corretta lascia meno residuo.

Dove inserire il detersivo per il lavaggio

Salvo diversa indicazione il detersivo deve essere aggiunto all’interno dell’apposito cassettino. I veri esperti sanno che ci sono diversi spazi all’interno del cassetto, il detersivo deve essere aggiunto in quello più grande, indicato in genere con il II o con il 2. Procedere nella maniera corretta, permette alla lavatrice di prelevare il detersivo per il lavaggio nella maniera corretta.

Importante ricordare di non superare la quantità di detersivo consigliato sul flacone e soprattutto di lavare il cassetto periodicamente per evitare che si accumulino dei residui di prodotto. Quest’ultimi se presenti potrebbero essere causa di cattivi odori e di un bucato non perfetto come lo si vorrebbe.