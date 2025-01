Pane, addio lievito e gonfiore: da mesi me lo preparo in casa | Il panettiere di fiducia mi ha detto come fare

Puoi finalmente mangiare il pane dicendo addio a lievito e gonfiore, da questo momento in poi, lo prepari a casa.

Il pane è la croce e la delizia di ognuno di noi. Un vero e proprio amico della dieta mediterranea, ma allo tempo anche il nemico numero uno di chi cerca si seguire un’alimentazione ipocalorica. Probabilmente è un alimento che significa molto più di quello che si possa mangiare.

Sappiamo bene che anche la stessa iconografia ha utilizzato il pane come simbolo di condivisione, di un prodotto pensato per le famiglia, per essere condiviso a tavola.

Cosa lo caratterizza? Una ricetta che in ogni regione sembra essere completamente differente, in Toscana e alto Lazio, il pane è sciapo, in Campania invece, assume un aspetto caratteristico, dal sapore leggermente acidulo. Panini, rosette, pane all’olio e pagnotte, questi sono solo alcuni degli esempi di prodotti che si possono acquistare al forno.

Ma negli ultimi anni si è diffusa la voglia di prepararlo in completa autonomia, c’è una ricetta semplice e gustosa.

Pane e intolleranza al lievito: ecco come evitare

Se consumando il pane si avverte un senso di gonfiore, o si è intolleranti nei confronti di tale elemento, ovvero il prodotto non è stato preparato con la maestria che ci si aspetta. Ma perchè rinunciare al pane per una semplice allergia al lievito? Sul web è possibile trovare numerose ricette per la preparazione del pane in casa, alcune alquanto complicate, altre invece, veramente molto semplice. Sicuramente riuscire a preparare il pane da soli, vuol dire, in maniera semplice, riuscire ad avere il prodotto migliore per se stessi.

Quando dopo il consumo di pane ci crea delle problematiche, con ogni probabilità esso crea una fermentazione intestinale, questo è il motivo per cui, sono veramente tanti coloro che decidono di prepararlo home made.

Altro che lievito, questa è la scelta migliore

Il lievito si rivela essere un prodotto non proprio ottimale per chi ne nutre una certa stabilità. Ma la buona notizia è che il mondo della panetteria ci ne offre delle valide alternative. Per evitare il senso di gonfiore gli esperti consigliano di andare a sostituire quello che è il lievito con altri elementi.

Il più utilizzato è il bicarbonato di sodio, utilizzato per ottenere un pane molto croccante, quasi biscottate. In genere al bicarbonato si aggiunge l’acido di limone che innesca una reazione con il bicarbonato. L’alternativa è una soluzione che si compone di una mollica morbida e umida, essa andrà a creare un’alveolatura molto stretto, per un pane perfetto.