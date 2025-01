Pasta, i migliori spaghetti hanno questo nome: c’è anche una marca da discount che non ti aspetteresti mai

Sei alla ricerca dei migliori spaghetti del mercato? Questo è il marchio a cui ti devi affidare, nella lista anche una marca da discount.

La pasta è alla base della nostra piramide alimentare. Lei la regina della nostra tavola, difficilmente si riesce a farne a meno, anche considerando il gran numero di modi in cui è possibile mangiarla. Carbonara, amatriciana, cacio e pepe, ma anche in bianco, chissà come fa la pasta ad essere sempre estremamente buona.

Moltissimi i formati e ogni anno le aziende se ne inventano degli altri per spingere i consumatori a comprarli. Penne, rigatoni, gnocchetti sardi, ma anche fusilli e gli spaghetti.

Quest’ultimo non è un semplice formato di pasta, gli spaghetti sono il simbolo di convivialità, di un piatto di pasta che può essere preparato velocemente e consumato in compagnia, proprio come succede per il classico spaghetto aglio, olio e peperoncino che si prepara nel cuore della notte.

Ma quali sono le marche migliori? Ecco cosa sapere.

Spaghetti: gli italiani amano la pasta

La pasta è una delle eccellenze italiane, riconosciute in tutto il mondo. L’Italia non solo produce pasta, ma la esporta veramente in ogni paese, perchè è lei il nostro vero vanta, nasce dal grano che si coltiva nel territorio. Ma esattamente per quanto è amata, troppo spesso la pasta viene anche additata come un alimento da consumare con moderazione, perchè in grado di provocare un notevole aumento di peso. Ma per il momento lasciamo da parte i discorsi da nutrizionisti e torniamo alla cara pasta.

Gli spaghetti non sono forse il formato più utilizzato in assoluto? Quel filo di pasta che si avvolge sulla forchetta, sembra essere espressione di qualcosa di veramente perfetto. Ma qual è la migliore marca da scegliere? Buona parte della decisione dipende dai gusti personali, oltre che, in alcuni casi, dal prezzo.

Quali sono i migliori prodotti del mercato

Come riportato anche da ilpescara.it, Altroconsumo avrebbe stilato una classifica di quelli che sarebbero i migliori spaghetti del mercato. 22 sono i prodotti presi in considerazione al fine di riuscire a trovare i brand migliori del mercato. Al primo posto c’è uno dei marchi più noti in assoluto, ovvero Barilla, con i suoi spaghetti al bronzo.

Al secondo posto un prodotto da discount che non ha nulla da invidiare ai grandi del mercato, ovvero Italiano Lidl spaghetti di Gragnano IGP, 3 e ultimo gradino del podio per Armando, lo spaghetto. Seguono poi La Molisana con spaghetti 15, Granoro, dedicato spaghetti n180, De Cecco spaghetti n12.