Yogurt scaduto, non credere affatto all’etichetta: ecco per quanto ancora può essere consumato | Te lo dicono apposta

Lo yogurt che hai dimenticato in frigo è scaduto? Ecco fino a quando lo puoi ancora consumare senza avere nessuna conseguenza.

Lo yogurt è uno di quegli alimenti che difficilmente mancano all’interno del frigorifero delle famiglie italiane. Un alimento che è in grado di offrire un gran numero di nutrienti e che si adatta tanto agli adulti quanto ai bambini. I nutrizionisti ne consigliano il consumo a colazione o per gli spunti di metà mattinata o pomeriggio, magari da abbinare a della frutta secca o fresca, cereali o riso soffiato.

Se consumato regolarmente, lo yogurt è in grado di offrire protezione a livello intestinale, offrire regolarità e il quantitativo di calcio necessario al benessere dell’organismo.

Esattamente come qualsiasi altro alimento lo yogurt ha sulle sue confezioni una data di scadenza, probabilmente la tendenza generale è quella di gettare via il prodotto trascorso il giorno indicato, ma è la scelta giusta? Ci sono alcuni alimenti, come la pasta, ad esempio, che possono essere consumati anche dopo la scadenza, vale lo stesso anche per lo yogurt?

Ecco cosa occorre sapere a riguardo.

Yogurt scaduto, aspetta prima di gettarlo via

Negli ultimi mesi si è accesa la lotta contro lo spreco alimentare. Purtroppo spesso senza fare troppa attenzione, compriamo quantità eccessive di prodotto che vengono poi gettate via, perchè non si riesce a consumarle, ovvero è possibile che ci si dimentichi in frigo quell’alimento che sarebbe scaduto di lì a poco e che avremmo dovuto provvedere a cucinare o comunque a utilizzare. Per evitare di gettare via gli alimenti è importante riuscire a fare la spesa con molta attenzione, prendendo appunto di quello che è ancora presente in casa e ciò di cui si ha bisogno.

I numeri parlano chiaro e a dirlo è il Parlamento europeo che indica come la maggior parte dei rifiuti alimentari vengono prodotti dalle famiglie. Conoscere i limiti di utilizzo, quando è possibile consumare un prodotto anche se scaduto è molto importante, per evitare lo spreco alimentare e anche per avere un buon risparmio.

Entro quanti giorni consumare questo alimento

A procedere con uno studio specifico a riguardo di quanti giorni dura lo yogurt dopo la scadenza, ci avrebbero pensato i francesi del magazine 60 Milioni de Consommateurs, hanno proceduto portando in studio 48 vasetti di prodotto per studiare cosa succedesse nelle settimane successive alla scadenza. Le analisi sono state fatte nel giorno di scadenza e 3 settimane dopo e tutti gli yogurt sono risultati essere perfettamente commestibili anche 3 settimane dopo la scadenza.

Anche sul fronte microbiologico non sembrano esserci state particolari trasformazioni. Ma quello che è ancora più importante è che nessun batterio patogeno è stato rilevato anche se allo studio sono stati sottoposti sia yogurt bianco che aromatizzati con frutta.