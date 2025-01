Acqua gratis in casa, i furbetti fanno sempre così: la bolletta non l’hanno vista neanche in cartolina

Sono tanti i furbetti che riescono ad ottenere l’acqua gratis all’interno delle loro abitazioni: non sanno proprio cos’è una bolletta.

Da quando è arrivata la crisi economica ed energetica che attanaglia tutte le famiglie italiane, non si fa altro che parlare delle bollette di luce e gas, e di come siano aumentati a dismisura i loro importi. Sul web, infatti, impazzano trucchi e comportamenti da intraprendere per far sì che le fatturazioni non diventino dei veri e propri salassi economici.

Alcuni di questi sono davvero funzionali e funzionanti, mentre altri risultano essere del tutto infruttuosi. Ebbene sì, perché alcuni trucchi finiscono col far aumentare ancora di più i consumi e, conseguentemente, i costi in bolletta.

Tuttavia, per fortuna, è arrivato il Bonus bollette, a far sì che i costi risultassero più clementi. I Governi che si sono avvicendati lo hanno riproposto anche se in forme diverse, e anche quest’anno tantissime famiglie ne potranno beneficiare. Purtroppo, però, non esiste solo l’energia elettrica ed il gas.

In ogni casa, infatti, arriva anche un’altra fatturazione. Parliamo di quella relativa al consumo idrico e, per molte famiglie italiane, sono dolori. C’é, però, chi ha escogitato un trucchetto super furbo e che, fino ad ora, non ha mai visto, nemmeno in cartolina, come è fatta una bolletta dell’acqua. Scopriamo insieme quello che stanno facendo.

I furbetti hanno sempre l’acqua gratis in casa

L’acqua in casa è di fondamentale importanza sia per l’igiene e la cura della propria persona che per quella del bucato e dei vari ambienti che compongono le abitazioni. Inoltre, poi, è anche utilizzata per cucinare. Proprio per questo motivo, i consumi sono sempre altissimi e il costo al metro cubo di questo bene prezioso è anch’esso aumentato.

Sono molti, però, i cittadini che hanno escogitato un metodo infallibile che consente loro di non pagare nemmeno un centesimo all’interno della bolletta della fornitura idrica. Sicuramente vi starete chiedendo come ci riescono. Ebbene, dovete sapere che il trucco è stato appena svelato.

Il trucco furbo, ma illegale, per non avere bollette dell’acqua

Si tratta di un trucco molto furbo ma, al tempo stesso, completamente illegale. Pertanto, nel caso in cui si venga beccati, si rischia grosso poiché si commette reato. Si tratta infatti di furto aggravato. Fatte queste dovute precisazioni, scopriamo in che modo riescono a non pagare nemmeno un centesimo. In pratica, si tratta di qualcosa di assai semplice.

Sono tanti i cittadini che, all’interno del condominio in cui risiedono, allacciano la propria conduttura idrica sul contatore di un altro condomino, magari un vicino di casa. In tal modo, essi non pagano neppure un centesimo in bolletta, e possono utilizzare tutta l’acqua che desiderano per lavarsi e detergere la propria auto, mentre il vicino riceve delle vere e proprie mazzate tra capo e collo ogni due mesi. Il trucco quindi esiste, ma si rischia di finire dietro le sbarre, perdendo la propria libertà. E pure la faccia.