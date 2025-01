Questa cifra sul conto corrente fa scattare la ‘tassa’ obbligatoria: la paghi ogni volta e neanche lo sai

Se sul conto corrente hai questa cifra sappi che scatta subito una tassa ulteriore ed obbligatoria, che paghi senza neanche saperlo.

Se c’é una cosa che manda in bestia tutti è il pagamento delle tasse. Nel nostro Paese ne esistono moltissime, e tutte sono odiate allo stesso modo dai cittadini italiani. Alcune sono ben conosciute, mentre altre vengono pagate senza che ci si accorga di farlo. Ebbene sì, avete capito benissimo. Tra queste rientra quella relativa a conti correnti.

Questi ultimi, per molti cittadini, sono il rifugio sicuro in cui custodire i propri risparmi, accumulati per una vita intera, lavorando e facendo sacrifici. Si tratta di soldi che ci si è guadagnati con il sudore della fronte e di cui si vorrebbe fruire quando ce ne sia effettivamente necessità. Ecco che, però, aleggia su di essi lo spettro di una tassa.

Lo chiamiamo spettro perché nessuno ne è a conoscenza, eppure esiste, e si fa sentire molto soprattutto quando all’interno del proprio conto corrente è presente una somma ben precisa. Attenzione, però, perché sui conti correnti sappiamo che gravano già diverse spese e tasse e, ovviamente, non parliamo assolutamente di queste.

Si tratta di un prelievo ulteriore che scatta nel momento in cui si raggiunge una determinata cifra. Ebbene sì, avete capito benissimo. Di sicuro non farà piacere a nessuno conoscerla, anzi, possiamo dire che farà andare tutti in bestia, e capire le motivazioni del suo avvento acuirà ancora di più la situazione. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Se sul conto corrente c’é una cifra maggiore di questa, scatta la tassa obbligatoria

Chiunque potrebbe sollevare lecite obiezioni relativamente alla tassa obbligatoria e silenziosa sui conti correnti. Tuttavia, vi diciamo subito, come già accennato, che di tassazioni sui conti correnti ce ne sono già diverse. Pensiamo, ad esempio, alle ritenute sugli interessi.

Tenendo presente, poi, che questi ultimi sono davvero bassissimi ultimamente, va da sé che le ritenute sono ancora più basse ed oseremmo dire finanche irrisorie. Tuttavia, la tassa di cui vogliamo parlarvi si fa sentire eccome sui risparmi, nonostante nessuno se ne accorga. Scopriamo le motivazioni e a quanto ammonta.

Se superi questa cifra ti infliggono questa tassa ulteriore

Il conto corrente, come ben sapete, serve per far sì che venga accreditato lo stipendi mensile o l’assegno pensionistico. Non se ne può proprio fare a meno. Purtroppo, però, per molti cittadini avere questa precisa cifra sul conto corrente o, addirittura, superarla, fa sì che ci si ritrovi con una nuova tassa, oltre l’imposta di bollo e le ritenute sugli interessi.

Siamo sicuri che tutti, adesso, vi starete chiedendo l‘ammontare della cifra che fa scattare il nuovo salasso. Ebbene, dovete sapere che tutti i cittadini la cui giacenza media sul proprio conto corrente raggiunge o supera i 5.000€, dovranno pagare la tassa obbligatoria, che ammonta a ben 34,20€ l’anno.