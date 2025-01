Spettano anche a te 1000 euro’: Giorgia Meloni pensa al nuovo bonus | L’annuncio è per tutti

L’annuncio di Giorgia Meloni è provvidenziale: c’é un nuovo Bonus in Italia da ben 1000 euro. Spettano a tutti i cittadini.

Ottime notizie sul fronte dei Bonus che il Governo ha stanziato per questo 2025. Oltre quelli già in essere, Giorgia Meloni ne ha pensato uno davvero importante che riguarderà tutti i cittadini italiani. Pensate che si attesta a ben 1.000 euro. Insomma, si tratta di una ghiotta, anzi, ghiottissima opportunità da cogliere al volo.

Restano fermi i tutti i bonus e le misure di sostegno al reddito che già sono attive da un po’ di anni , seppur con qualche modifica sostanziale. Pensiamo, ad esempio, al bonus bollette che, tra l’altro, risulta essere sempre quello maggiormente seguito, in particolar modo adesso che è arrivata la notizia dell’aumento delle bollette di luce e gas.

Ovviamente, però, non è il solo. Ce ne sono davvero tantissimi in vigore per i quali basta presentare la DSU, procurarsi l’ISEE e sperare che non si superino le soglie previste dalla Legge. Ora, però, come abbiamo già accennato in precedenza, si prospetta un’importantissima novità sul fronte delle misure di sostegno al reddito da parte dell’esecutivo attuale.

Il Capo del Governo lo ha voluto a tutti i costi per aiutare tutti quei cittadini che ne hanno diritto e le rispettive famiglie a vivere in maniera più dignitosa. Scopriamo insieme di cosa si tratta e, soprattutto, in che modo è possibile richiederlo.

Arriva il nuovo Bonus del Governo da 1000€

In realtà, più che di un nuovo Bonus, si tratta di un rinnovo. Ebbene sì, perché anche lo scorso anno era esistente e molti cittadini ne hanno potuto beneficiare. Ovviamente, come sempre, ci sono dei requisiti da dover rispettare per poterlo richiedere e per beneficiarne. Sarebbe bello poter fruire di denaro piovuto dal cielo senza averne i requisiti.

Purtroppo, però, una cosa del genere non può assolutamente avvenire ed anche in questo caso i controlli saranno stringenti. Fatte queste dovute premesse e precisazioni, scopriamo chi ne potrà usufruire ed in che modo si può fare domanda.

Bonus Sar 2025: ecco a chi spetta

Il Bonus Sar 2025 è rivolto a tutti i disoccupati che hanno lavorato con contratto di somministrazione conclusosi da poco. Il Bonus è erogato dal Fondo Formatemp e ne possono usufruire sia coloro che hanno avuto un contratto a tempo determinato, che quanti hanno terminato un contratto a tempo indeterminato. Ne potrà fruire anche chi aveva un contratto di apprendistato. In tutti e tre i casi, però, bisogna aver lavorato almeno 90 giorni negli ultimi 12 mesi ed aver concluso la procedura Mol.

L’ammontare del Bonus varia dai 780 euro ai 1.000 euro lordi una tantum, in base ai requisiti posseduti. Lo si può richiedere online sul sito Formatemp o attraverso l’ausilio di uno dei sindacati italiani tra il 106° ed il 173° giorno successivo all’ultimo contratto di somministrazione. Inoltre, sappiate che è compatibile con la Naspi.