È stop definitivo alle auto diesel: c’è la data ufficiale | Ti tocca rottamarla perchè non c’è speranza

Arrivata la data ufficiale per l’addio alle automobili diesel. C’é solo una soluzione: la devi rottamare perché non c’é alcuna speranza.

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno direttamente dall’Unione Europea, proprio ora che si pensava ci fosse un barlume di speranza. Il PPE aveva chiesto un rinvio e invece, ormai, la strada è segnata e tutti i possessori di auto diesel non potranno fare altro che rottamarle per acquistarne di diverse.

Le auto diesel sono state, nel corso degli anni, quelle maggiormente richieste dagli automobilisti italiani. La motivazione è facile da intuire. Anzi, potremmo dire che i motivi di fondo siano ben due. Il primo è il costo basso rispetto alla benzina e il secondo è relativo ai consumi: in alcuni casi, infatti, ci si può quasi dimenticare del distributore.

Tuttavia, purtroppo, l’Unione Europea ha deciso che non potranno circolare più e il nostro Paese non potrà fare altro che recepire la normativa comunitaria ed attuarla. Pensate che non si tratta solo di una notizia che circola, bensì è stata anche ufficializzata la data precisa in cui bisognerà dire stop a questa tipologia di automobili.

Quindi, non si potrà tornare indietro; ci si potrà solo adeguare rispetto a quanto stabilito, rottamando la propria auto diesel ed acquistandone una “consentita” dalla Legge. Scopriamo insieme la data precisa.

Addio auto diesel: ora c’é la data

Il Partito Popolare Europeo durante la scorsa legislatura ha votato a favore di questo provvedimento. Ora, invece, qualcosa è cambiato e si sta battendo a favore della rimozione di questa normativa. Tuttavia, non ci sono più speranze e non si tornerà più indietro.

La nuova Commissione Europea si è insediata da poco ed è arrivata anche una nuova commissaria alla Transizione Pulita. Il suo nome è Teresa Ribera, spagnola, ed ha fatto già sapere a tutti che non ci sono le condizioni per cambiare quanto stabilito negli anni scorsi. Insomma, con buona pace di tutti, le auto diesel non circoleranno più.

Mai più auto diesel immatricolate

I primi a doversi adeguare alla nuova normativa saranno tutti i produttori di automobili, che non potranno più sfornare veicoli con motori endotermici. Sono infatti previste sanzioni pesantissime nel caso in cui si dovesse sforare il termine previsto dalla Legge. Certo, ci saranno delle tappe intermedie, ma la data dello stop è stata decisa, nonostante le proteste e le proposte alternative.

Ribera ha fatto sapere che, nonostante l’Unione Europea resterà al fianco delle case automobilistiche durante questa transizione, non ci sono i presupposti per posticipare, seppur di qualche anno, la data in cui le auto diesel e anche quelle a benzina non potranno essere più immatricolate. Pertanto, ci si prepari allo stop entro e non oltre il 2035.