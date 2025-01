Friggitrice ad aria, tutti la osannano ma ecco quanto consuma davvero | La bolletta non mente mai

Tutti osannano la friggitrice ad aria: la vogliono veramente tuti, ma siamo sicuri che non influisca sul consumo energetico? Ecco cosa sapere.

La friggitrice ad aria è la vera ed attuale regina delle cucine italiane. Scommettiamo infatti che sono rimasti veramente in pochi a non averla in casa, o comunque a non averla utilizzata nemmeno una volta.

In effetti, occorre ammettere che ci sono notevoli vantaggi nell’utilizzo di questo apparecchio veramente eccezionale. Friggere senza friggere veramente, cotture sfiziose ma senza dover ricorrere a condimenti troppo grassi: si tratta di un’innovazione che ci sentiamo di definire rivoluzionaria.

Il momento storico, per giunta, ci dice che è il momento di fare attenzione a ciò che portiamo a tavola: optare per un’alimentazione equilibrata è importante per salvaguardare la propria salute. Questo non vuol certo dire che occorre rinunciare al sapore, quindi ecco che la friggitrice ad aria diventa la nostra migliore alleata.

Ma se a livello di cottura è quello che tutti cercano, occorre aprire una parentesi in merito al suo consumo energetico.

Friggitrice ad aria: tra i vampiri delle nostre abitazioni?

All’interno delle nostre case ci sono dei veri e propri vampiri di energia elettrica. Sono purtroppo tanti gli elettrodomestici che hanno un consumo di energia notevole ma, a dispetto di questo, occorre sottolineare come l’energia elettrica negli ultimi anni sia diventata sempre più utilizzata all’interno delle nostre case. Il gas è stato messo da parte per fare spazio all’elettricità che, nonostante sia comunque una spesa importante, risulta comunque inferiore rispetto al gas.

Ecco che si va quindi alla ricerca di quelli che possono essere i colpevoli di un consumo di energia eccessivo, come possono essere: caricabatterie attaccati alla presa elettrica anche quando non si deve caricare il dispositivo, televisori e console dei videogiochi che restano in standby. E la friggitrice ad aria?

E la friggitrice ad aria quanto consuma?

Considerando il grande successo che questo elettrodomestico ha riscosso, le aziende specializzate nella produzione di apparecchi elettrici hanno lanciato un gran numero di modelli sul mercato, ognuno dei quali si distingue per alcune caratteristiche fondamentali, come ad esempio la capienza, ma anche il consumo energetico. Mentre ci sono alcuni dispositivi che hanno un consumo piuttosto elevato, altri invece sono di classe superiore, e riescono a contenere la spesa in bolletta.

Ad esempio, i prodotti di marchio Ninja, Moulinex e Philips permetterebbero un risparmio tra il 65% e il 75%. Questo è il risultato ottenuto anche da studi specifici al riguardo: consigliamo quindi questi apparecchi o modelli equivalenti, che vi garantiranno un notevole risparmio energetico.