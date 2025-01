Debiti, la legge ora ti viene in soccorso: spazzati via in un attimo | Ricominci a dormire la notte

Per tutti coloro che sono sommersi dai debiti, la legge offre loro un’ancora di salvezza. Ecco cosa prevede in alcuni casi.

Quando ci si ritrova con un carico di debiti importante, ci si potrebbe ritrovare con uno stato d’animo che non è certo quello che si vorrebbe avere. Ma, per fortuna, il sistema giuridico italiano ha deciso di andare incontro a una popolazione italiana che è sempre più in difficoltà quando si tratta di denaro.

La crisi economica si è fatta sentire, e i cittadini hanno finito per essere sempre più indebitati. Il sovraindebitamento è così diventato una situazione che, effettivamente, accomuna moltissime famiglie e quindi entra in gioco la legge che può salvare veramente tutti.

Quando la disperazione prende il sopravvento, meglio rifugiarsi nelle normative che potrebbero offrire una via di fuga da queste problematiche.

Quindi, se sei tra coloro che la notte soffrono di insonnia per via degli ingenti debiti, questa è la legge che dovresti conoscere.

Il percorso verso la liberazione dai debiti: comportamento corretto e trasparenza

Per poter avere accesso alla cancellazione dei debiti occorre mostrarsi sempre collaborativi, soprattutto nel caso in cui si avvii la procedura di recupero. La legge stessa prevede che il debitore vada a fornire tutte le informazioni necessarie affinché si riescano a delineare quelle che sono le sue responsabilità a livello economico.

I tribunali si sono spesso trovati ad affrontare situazioni di tale genere, e riuscire a trovare quella che può essere la soluzione migliore non è sempre semplice. Un debitore, anche se si mostra desideroso di collaborare, potrebbe trovarsi in oggettive difficoltà nel pagamento, e una qualunque rateizzazione potrebbe non essere sufficiente. Questa è la prospettiva in cui la Giurisprudenza si è mossa.

Come non pagare i debiti: l’opportunità data dalla legge

A venire incontro a tutti quei cittadini che si ritrovano con debiti insostenibili, ci pensa la legge n. 3/2012, nota con il nome di “Legge Salva-Suicidi”: essa consente di andare a ridurre o, addirittura, di eliminare definitivamente i debiti. Per poter azzerare la propria situazione occorre rispettare però alcune condizioni fondamentali: in seguito, analizzando la situazione in maniera specifica, il Tribunale può provvedere a dichiarare i debiti residui inesigibili.

Ovviamente, affinché questo sia possibile è indispensabile provare che non viene in alcun modo messo in atto un comportamento fraudolento. Una possibilità concreta, concessa a chi si trova in gravi difficoltà economiche e che può essere sfruttata solo affidandosi a dei professionisti competenti.