Cellulare, mai metterlo sotto carica in questo modo: lo distruggi in una notte | Non te lo dicono per fartelo comprare nuovo

Non mettere mai il cellulare in carica in questo modo. Potresti distruggerlo in una sola notte, anche se in realtà non te lo dice nessuno.

Non è forse lo smartphone uno dei beni più importanti che utilizziamo quotidianamente? Certo lo dobbiamo ammettere, i moderni smartphone sono un vero e proprio ritrovato di tecnologia: ce ne sono alcuni che permetto di fare veramente di tutto, dalle foto ai video, fino addirittura le telefonate.

A prescindere da quella che potrebbe essere un pizzico di ironia, occorre ammettere che nessuno di noi rinuncerebbe mai al proprio cellulare.

Qualcuno lo utilizza per tenersi in contatto con la propria famiglia o con gli amici, mentre altri lo usano nello svolgimento del proprio lavoro. Ovviamente, esso deve essere ricaricato, per evitare di restare completamente fuori dalla società, ma quello che in pochi sanno è che spesso si commette un errore che potrebbe romperlo inavvertitamente.

Ecco cosa devi sapere al riguardo.

Cellulari: batteria e prevenzione

La batteria del nostro dispositivo mobile ha un ciclo di vita che può essere più o meno lungo. Spesso però si sottovaluta il modo in cui si utilizza il dispositivo, e si procede con cicli di ricarica che possono influenzare la sua durata e le prestazioni. Gli esperti di tecnologia offrono numerosi consigli su come sia possibile allungare la vita dei nostri dispositivi, e sembra che la maniera corretta sia quella di seguire talune semplicissime regole. Ad esempio, il dispositivo dovrebbe essere messo in carica quando arriva intorno al 30% o 40% di carica, e staccato all’80% per evitare che si danneggi.

In linea di massima, una batteria al litio è in grado di sopportare dai 300 ai 500 cicli completi di carica, prima di veder arrivare la sua capacità originaria intorno al 75/80% della sua capacità. Alcuni dispositivi moderni, però, hanno alcune funzionalità che possono proteggere la batteria, e sarebbe perciò opportuno sfruttarle.

Attenzione a quando carichi la batteria

Ci sarebbe una falsa credenza per quello che riguarda le moderne batterie, ovvero quella secondo la quale si sovraccaricherebbero, ma essendo dotate di un chip di protezione questo non potrebbe di certo succedere. Quindi, una volta raggiunto il 100% della ricarica la batteria non assorbe più energia. Ma in ogni caso, lasciarlo attaccato rovina la batteria che, da quando arriva al 100%, poi inizia a perdere carica e questo di traduce in un ciclo vitale più breve. Il modo migliore per evitare questa eventualità è quello di utilizzare delle prese con il timer, in modo tale da non rovinare il dispositivo.

Il continuo passare dal 99% al 100%, inoltre, può provocare un lieve surriscaldamento, e per questo si consiglia di non poggiare sull’oggetto carta o giornali. Attenzione quindi a questa pratica che non solo rovina la batteria, ma potrebbe anche essere molto pericolosa.