È definita l’isola dei sogni: qui sì che si fanno i soldi senza fare niente | Praticamente vivi come un re senza fare nulla

In molti la definiscono come isola dei sogni: sembra proprio che qui si possano ricevere soldi senza fare assolutamente nulla, ecco dove si trova.

Il mondo è ricco di grandissime bellezze, questo non lo si può certo negare. Ci sono ad esempio isole che sono dei veri paradisi terrestri, anche se sono in pochi coloro che hanno nella vita la possibilità di visitarle. E ci sarebbe un luogo noto per la sua capacità cambiare radicalmente la vita, almeno a livello economico, di chi ha la fortuna di approdarvi.

Cosa lo contraddistingue? Le sue acque cristalline, le spiagge da sogno e le immense bellezze naturali che creano un’atmosfera rara, impareggiabile.

Una piccola isola tropicale che offre uno stile di vita molto rilassato, e che offre inoltre entrate economiche che sono degne dei grandi ricchi del mondo. Insomma, si vedrebbe crescere il proprio conto in banca in maniera semplice, senza dover fare assolutamente nulla.

In molti crederanno che la sua ricchezza provenga dal turismo, invece non è affatto così, e tutta questa ricchezza non si deve nemmeno alle riserve naturali. Tutto arriva da un momento storico particolare, quello in cui si era agli albori di Internet: qui il cyberspazio è diventato una vera miniera d’oro.

Un tesoro nascosto in piena vista

Erano gli anni ’80 quando questa isola è diventata una grandissima fonte di possibilità. Proprio in quegli anni ci sarebbe stata l’assegnazione di una serie di domini Internet in tutto il mondo. Ad ognuno dei territori sul globo terrestre era stata assegnata una sigla con due lettere che dovevano essere utilizzate nel dominio, nel caso dell’Italia il classico “.it”. Suffissi che per molto tempo furono degli strumenti tecnici, ma che nell’ultimo anno hanno acquisito anche grande valore commerciale. Un evento che sarebbe dovuto alla crescente richiesta di domini particolari legati a settori in espansione.

Proprio in seguito a tutto questo marasma e a questa serie di cambiamenti, l’isola di cui si sta parlando si è guadagnata una notevole importanza. Un’importanza che ha avuto il suo boom definitivo con l’arrivo dell’Intelligenza Artificiale, che ha regalato una spinta ulteriore all’economica locale.

Il regno del dominio “.ai”

L’isola di cui si parla è Anguilla, come riportato anche da fanpage.it, una splendido atollo dei Caraibi che grazie al dominio “.ai”, ha visto crescere la sua notorietà. Questo suffisso negli ultimi anni è divenuto l’abbreviativo di Intelligenza Artificiale, e ha attirato l’interesse di moltissime aziende tecnologiche sparse in tutto il mondo. I domini di questo genere nel 2023 hanno registrato un incremento dei guadagni pari al 10%, toccando i 32 milioni.

Una vera benedizione per l’isola che, con il denaro entrato nelle sue casse, ha potuto finanziare progetti veramente molto importanti che hanno riguardato l’assistenza sanitaria, la costruzione di scuole e di centri professionali. Inoltre, sono stati migliorati aeroporti e strutture sportive. Un cambiamento radicale per un’Isola che ha sempre vissuto solo di turismo.