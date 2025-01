Per la prima volta in offerta: Lidl lo piazza a 49.00 € fino a esaurimento | File dalle 6.00 per acquistarlo

Un’offerta speciale interessantissima, che val la pena di prendere in considerazione. Ma affrettiamoci, i pezzi sono davvero limitati.

In tempi come questi, sono tante le persone che stanno attentissime alle offerte che i grandi magazzini propongono, settimana dopo settimana. Tra gli store più economici, che consentono di risparmiare tanti soldi grazie agli sconti proposti, c’è sicuramente Lidl.

Lidl, come è noto, è leader europeo dei cosiddetti “discount“, supermercati con una vastissima offerta di prodotti a basso costo, di marca o meno. La società, di origine tedesca, ha una diffusione in Italia piuttosto capillare, avendo ormai superato complessivamente nel nostro Paese i 750 punti vendita.

Come tutti i grandi nomi della GDO (Grande Distribuzione Organizzata), anche Lidl settimanalmente presenta le sue “offerte speciali“, ovvero un elenco di prodotti che vengono venduti con sconti superiori all’ordinario. Una interessante caratteristica dei supermercati Lidl è che essi hanno, assai spesso, una vasta sezione dello store dedicata al “fai da te”, ed anche su questo segmento di mercato le offerte sono tantissime.

Si è infatti abituati a pensare che al supermercato si trovino solo prodotti alimentari e per la casa a prezzi calmierati, grazie alle iniziative promozionali, ma che raramente si possa fare un vero affare in altri ambiti. E invece, Lidl ha calato l’asso dalla manica.

La super offerta di Lidl

Ma perché nelle ultime ore moltissimi potenziali acquirenti stanno facendo lunghe file di fronte ai punti vendita Lidl? Si tratta di una promozione che sta facendo letteralmente impazzire tutti gli amanti del bricolage.

In vendita ad un prezzo stracciato, dallo scorso lunedì 13 gennaio sino ad esaurimento scorte, c’è un set completo per un trapano avvitatore ricaricabile Parkside Performance a soli 49,00 €! Un oggetto indispensabile per chi ama divertirsi a casa e per i propri hobby. Ecco le caratteristiche di questo tool utilissimo e performante.

Affettarsi: pochi set ancora disponibili

Un trapano avvitatore ricaricabile è, ovviamente, sia un trapano che un avvitatore. Nella fattispecie, il modello in offerta può trapanare sia legno che metallo. Il set è a batteria ricaricabile: ciò consente un comodo utilizzo dello strumento anche all’aperto.

La confezione prevede un caricabatterie, due batterie singole e tre set di punte, per un totale di 43 pezzi: il tutto è protetto da una elegante valigetta. Il trapano ha una illuminazione a LED integrata, mentre l’intervallo di serraggio del mandrino è di 08-10 mm. Mi raccomando, c’è veramente da affettarsi, perché la svendita termina tra pochissime ore!