C’è scritto PASTA SELEX ma in realtà la produce il maestro dei pastai italiani: la paghi 1.59€ in meno a confezione

Su queste confezioni di pasta è riportato il maschio Selex, ma dovete sapere che a produrlo è un maestro pastaio e costano 1,59€ in meno.

La pasta è un degli alimenti maggiormente apprezzati dai cittadini italiani. Molti di questi, infatti, non riescono proprio a farne a meno. Anche se in quantità minime, la pasta deve essere presente sulle tavole, spesso sia a pranzo che a cena. Possiamo dire che, al pari del pane e della carne, sia il fondamento della dieta di ogni famiglia nel nostro Paese.

Ogni volta che ci si reca in uno dei tanti supermercati presenti su tutto il territorio nazionale si fa molta attenzione a quali prodotti acquistare. Si va sempre alla ricerca del meglio. Molto spesso, però, si resta fregati. Ebbene sì, avete capito benissimo, questo perché la stragrande maggioranza dei cittadini si fionda su marchi conosciuti.

Si pensa infatti che più è conosciuto il produttore, migliore sia il prodotto e maggiore sia la sua qualità. Attenzione, perché non sempre è così. Certo, non stiamo qui a sostenere che i prodotti più conosciuti siano di scarsa qualità, bensì vogliamo portare alla vostra attenzione qualcosa che in molti non conoscono affatto.

Ci sono dei prodotti, infatti, che sono venduti in confezioni riportanti marchi sconosciuti ai più, ma che sono confezionati da veri e propri colossi. Questo accade anche per la pasta a marchio Selex. Dietro c’é un vero e proprio colosso; se leggete bene la confezione ritroverete uno dei maestri pastai italiani. L’unica differenza sta nel prezzo.

Pasta Selex: la produce questo maestro italiano e costa molto meno

I cittadini possono trovare la Pasta a marchio Selex in tantissimi supermercati in tutta Italia. Pensiamo, ad esempio, a catene di supermercati come il Famila o Il Gigante, il Mercatò ed il Sole 365. Quest’ultima catena la si trova solo in Campania, ad esempio, ma vanta numerosissimi prodotti a marchio Selex, non solo la pasta.

Tuttavia, molti cittadini snobbano questo brand, ma non c’é errore più grande che si possa commettere. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché dietro questo prodotto si nasconde un marchio di eccellenza italiano. Scopriamolo insieme.

Pasta Selex: la paghi 1,59€ in meno di quella con marchio originale

Dietro il marchio Selex, in realtà, non si nasconde un solo maestro pastaio, bensì ci sono diversi produttori molto conosciuti. La pasta secca all’uovo, ad esempio, è Granarolo a produrla, mentre la linea classica è opera di Colussi. Passiamo, adesso, alla pasta fresca. Quella ripiena è prodotta in provincia di Verona, precisamente a Bussolengo, sede del Pastificio Avesani.

Il Premiato Pastificio Afeltra di Gragnano, invece, produce la pasta secca, facente parte dei prodotti Deluxe con marchio “Gragnano IGP”. Sempre a riguardo della linea Deluxe, denominata “Sapere di Sapori”, i tortellini e pasta ripiena sono prodotti dal pastificio Soverini, mentre quella non ripiena da Maffei e gli gnocchi dall’azienda Master di Vedelago. Infine, c’é anche la linea “Bio Natura” che è prodotta dal famosissimo pastificio Rummo.