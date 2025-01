Bollo auto gratis | Con questa età non devi pagare assolutamente: la lista aggiornata al 2025

Il Bollo Auto non è più un problema: a questa età sarà completamente gratuito. Scopriamo la lista aggiornata di quest’anno.

Ogni anno, a seconda del mese di immatricolazione di una determinata automobile, chi ne è in possesso dovrà pagare una delle tasse più odiate del nostro Paese. Ovviamente, stiamo parlando del Bollo Auto, che rientra nella categoria delle tasse di possesso di un bene. Insomma, può essere equiparata alla tassa di possesso di apparecchi televisivi, meglio conosciuta come Canone Rai.

Lo stesso si dica per l’IMU che, però, ricade sugli immobili di cui si è proprietari, a partire dalla seconda casa in poi. Come ben sapete, in quest’ultimo caso si è esenti dal pagamento della stessa nel caso in cui se ne possegga soltanto una. Tuttavia, c’é qualcosa che accomuna tutte e tre le imposte di cui abbiamo dato menzione finora.

Ci riferiamo all’odio profondo che nutrono i cittadini italiani nei loro confronti. Ebbene sì, perché non si comprende quale sia la giustificazione del pagamento di una tassa su un bene, mobile o immobile che esso sia, che è stato acquistato previo il pagamento del prezzo di mercato che, in alcuni casi, è anche aumentato a dismisura negli ultimi anni.

Insomma, si sono fatti già dei sacrifici economici e, pertanto, non se ne vogliono sostenere di ulteriori. Tuttavia, almeno per quanto riguarda il Bollo Auto, esiste una scappatoia. In pratica, è possibile non pagarlo. Tutto, però, dipende dall’età. La lista è stata aggiornata proprio quest’anno. Scopriamo chi non dovrà pagarlo.

Addio Bollo Auto: la lista completa e aggiornata

Non pagare il Bollo Auto, come già accennato in precedenza, è davvero possibile nel nostro Paese. Tutto, però, dipende dall’età. Attenzione, perché non parliamo, in questo caso, dell’età anagrafica del proprietario dell’automobile, bensì, dell’età della vettura stessa. Insomma, ci sono dei requisiti da rispettare affinché il Bollo Auto di azzeri.

A beneficiare di questa grossa opportunità sono tutti i proprietari di automobili che abbiano compiuto il 30° anno di età o il 20° a seconda dei casi particolari. Si tratta di auto storiche, di grande interesse, ma che non vengono utilizzate per attività lavorative, di impresa o artigianali. Per le auto con oltre 20 anni l bollo viene dimezzato, mentre per quelle che hanno dai 30 anni in su, la tassa non si paga. Bisogna però stare attenti a dei requisiti specifici che variano in base alla Regione di residenza.

Ecco chi non pagherà il Bollo Auto nel 2025

Come già specificato, bisogna attenersi alle normative regionali che possono recepire o meno, in totale autonomia, quelle statali. Innanzitutto, c’é da dire che anche se l’auto ha compiuto già i suoi primi 30 anni, il Bollo Auto non si paga, ma si paga la tassa di circolazione. Questo criterio è stato recepito da tutte le Regioni Italiane che prevedono degli sgravi nel caso in cui l’auto abbia più di 20 anni.

Per quanto riguarda, invece, le auto con più di 30 anni, molte Regioni, meglio, la quasi totalità di queste, prevedono il Bollo Auto azzerato, ma il pagamento della tassa di circolazione varia dai 24 ai 32 euro. Fa eccezione la Calabria, che non fa sconti a nessuno. Gli automobilisti pagheranno cifra completa se le loro auto sono circolanti. Insomma, il Bollo Auto non si pagherà, ma bisognerà versare i soldi per poter circolare su strade pubbliche, e la ricevuta del pagamento dovrà essere esibita in qualsiasi momento, qualora venga richiesto.