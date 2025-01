“Offriamo fino a 3500 euro al mese”: imprenditore italiano cerca dipendenti urgentemente | Firmi e ti becchi uno stipendio d’oro

L’imprenditore italiano cerca dipendenti, offre 3500 euro al mese, eppure sembra che non ci sia nessuno pronto a firmare.

Siamo pur sempre nell’Italia delle contraddizioni, no? Passiamo il tempo a dire che il tasso di disoccupazione continua ad aumentare in maniera costante, poi però arrivano notizie di questo genere, dove un imprenditore offre uno stipendio da capogiro ma proprio nessuno sembra essere intenzionato ad accettare il lavoro.

Un imprenditore di Bergamo ha di recente rilasciato un’intervista, riportata anche da ilmessaggero.it, in cui si riportano le sue parole di sfiducia e di sconforto nei confronti della sua ricerca di personale.

I numeri ci dicono che in questi anni la disoccupazione ha raggiunto livelli veramente molto elevati. Il numero di giovani che non trovano un contratto soddisfacente è veramente incredibile, senza pensare poi a coloro che hanno ormai superato gli “anta: per loro il mercato del lavoro sembra essere diventato inaccessibile.

Eppure, ci sono proposte che sembrano essere veramente impossibili da rifiutare.

Contratto di lavoro: l’Italia è ancora il paese dei bamboccioni?

Secondo quanto affermato da Danilo Bonnasoli, ovvero il manager alla ricerca di dipendenti: “i giovani che appartengono a questa fascia d’età lavorano per qualche mese, poi stanno a casa con la Naspi e lo stipendio all’80% finché, una volta terminata la disoccupazione, non trovano un altro che li assume, e vanno avanti così, magari vivendo a carico dei genitori fino a 40 anni“. La fascia d’età a cui si riferisce è quella tra i 25 e i 30 anni, in cui sembra proprio non esserci quasi nessuno pronto a sacrificarsi per un lavoro.

Eppure, si tratta di un’azienda con 15 dipendenti e con un fatturato di 8 milioni di euro nello scorso anno. Insomma, una vera primatista che arranca.

Il candidato italiano sembra essere un’utopia

Albogroup è un’azienda con sede a Lallio, in provincia di Bergamo, e al momento è alla ricerca di 3 dipendenti, 2 operai e un manutentore. Per i primi si prevede uno stipendio di 1600 euro, per il secondo si arriva fino a 3500 euro al mese. La proposta di Albogroup, però, finora non ha fatto altro che attirare persone di nazionalità non italiana, che si sono proposte senza alcuna competenza maturata nel settore.

Insomma, nessun italiano, fino ad oggi, si è proposto. 60 le persone fino a oggi provate, ma con scarsi risultati; quindi la ricerca continua e si attendono novità a riguardo.