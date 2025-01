Sulla piattaforma Siisl sono disponibili 15mila offerte di lavoro e 400mila corsi di formazione: ecco come funziona

La piattaforma è stata pensata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’Inps: ecco come funziona .

Lo Siisl è il sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa progettata dal ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e gestita dall’Inps per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e formazione. Attivata nel 2023, dal 18 dicembre 2024 è diventata accessibile a tutti i cittadini e le imprese.

Sul sito è possibile consultare disponibili e rispondere agli annunci; si può caricare il proprio CV dopo l’autenticazione con Spid o Cie sul sito siil.lavoro.gov.it. La piattaforma, che inizialmente era stata ideata per supportare le persone a rischio esclusione sociale e lavorativa, ha successivamente aperto gli accessi ai percettori dell’Assegno di inclusione e ai beneficiari di disoccupazione Naspi e Dis-Coll, fino a diventare fruibile da tutti a dicembre 2024.

Attraverso un algoritmo supportato dall’AI, la Siisl calcola l’indice di affinità tra il profilo e le qualità del candidato e quelli della proposta lavorativa, migliorando così il rapporto tra domanda e offerta. Le proposte di lavoro possono essere filtrate per Regione, Provincia, Comune, e ovviamente per l’occupazione a cui si è interessati, dando così l’opportunità di avere proposte più mirate e migliorare l’impatto nell’offerta occupazionale nel nostro Paese.

Gli ultimi dati rilevati, aggiornati all’8 gennaio, hanno dimostrato che il sistema online è in piena espansione: attualmente ci sono 15mila posizioni lavorative attive generate dalle inserzioni pubblicate da aziende e agenzie per il lavoro. Parallelamente alle offerte di lavoro, il sistema offre anche 400.000 opportunità formative, distribuite attraverso vari enti regionali e agenzie specializzate.

I dati della piattaforma

La piattaforma ha già processato oltre 349mila curriculum vitae: 80.460 beneficiari dell’Assegno di inclusione, 232.339 percettori del Supporto per formazione e lavoro, e 36.334 destinatari di Naspi e Discoll.

Dal suo lancio, avvenuto il 1° settembre 2023, Siisl ha registrato un totale di 351.959 posizioni lavorative inserite, con la partecipazione attiva di 1.801 agenzie per il lavoro, e sono 43.175 le persone hanno trovato impiego con contratti di lavoro subordinato.

Cittadini e aziende coinvolte nel progetto

I risultati della piattaforma sembrano essere davvero incoraggiati e si pongono come un’ottima alternativa per affrontare il mercato del lavoro sia dal punto di vista dei cittadini che delle aziende. A essere coinvolti sono stati 382.131 Patti di attivazione digitale sottoscritti, distribuiti tra 160.953 beneficiari dell’Assegno di inclusione, 191.562 del Supporto per formazione e lavoro, e 29.616 percettori di Naspi e Discoll.

Oltre al lavoro, il Siisl suggerisce percorsi di formazione qualificati: dei 63.666 corsi pubblicati, che hanno offerto complessivamente 834.985 posti, 58.895 individui hanno completato percorsi formativi.