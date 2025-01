Abbiamo bisogno urgente di avvocati: contratto a tempo indeterminato con il pubblico | Posti in tutta Italia

Si aprono posti in tutta Italia con contratti a tempo indeterminato. Si ricercano avvocati su tutto il territorio.

Ad oggi la figura dell’avvocato continua ad essere una delle più ricercate in assoluto, questo vale soprattutto quando si parla di settori pubblici e di posizioni che siano stabili e garantite.

Considerando le difficoltà che il mercato del lavoro pone di fronte a coloro che sono alla ricerca di un’occupazione, questa si rivela essere un’opportunità veramente imperdibile, soprattutto per coloro che sono dei veri professionisti del diritto.

Ciò che viene proposto è un contratto a tempo indeterminato nel settore pubblico, per un’occasione che andrebbe finalmente a cancellare le incertezze di un momento in cui il tasso di disoccupazione è molto elevato, anche tra coloro che sono in possesso di una laurea.

Le posizioni sono aperte in molte regioni italiane e questo bando è una delle migliori occasioni in questo mese di gennaio. Se si è alla ricerca di una carriera, è opportuno non perdere tempo.

Requisiti e opportunità: una carriera di prestigio nel settore pubblico

Questo nuovo bando di concorso offre l’opportunità per riuscire ad ottenere un contratto a tempo indeterminato. Ma questo non è l’unico elemento che rende tale posizione così interessante per quanti di coloro decideranno di provvedere alla candidatura. Quello che si offre è la possibilità di lavorare in contesti ad alto livello, andando a gestire questioni legali di estrema importanza, che vedono contro uno specifico ente con i cittadini.

Per poter prendere parte alla selezione occorre essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica in Giurisprudenza, ovvero diploma di laurea “vecchio ordinamento”, che è equiparato ai titoli precedenti. Inoltre si richiede iscrizione all’Albo degli Avvocati in Italia, cittadinanza italiana, idoneità nello svolgere la mansione, assenza di condanne o procedimenti penali rilevanti; requisiti comuni a tutti i concorsi pubblici. La selezione avverrà su base nazionale e i posti disponibili complessivamente sono 16.

Dettagli sul bando: si cercano avvocati per le Direzioni Regionali

La selezione di cui si sta parlando è indetta dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), la quale ha pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione di ben 16 avvocati di I livello con contratto a tempo indeterminato. I professionisti saranno selezionati per entrare nelle Direzioni Regionali dell’Istituto, per gestire le attività giuridiche e amministrative.

Le candidature devono pervenire tutte entro il 27 gennaio e si dovrà procedere attraverso il Portale del Reclutamento InPA (www.inpa.gov.it), autenticandosi con SPID, CIE, CNS o eIDAS. Per maggiori informazioni è possibile leggere l bando ufficiale accedendo al sito INPS, nell’apposita sezione.