Basta la licenza media e il posto è il tuo: stipendio più che decoroso e contratto indeterminato | Ora sì che si ragiona

Per questo posto di lavoro è sufficiente la licenza media. Contratto a tempo indeterminato e uno stipendio più che decoroso.

Nuova opportunità di lavoro per tutti coloro che in questo 2025 hanno bisogno di un contratto di lavoro stabile. Da poche ore è partita una ricerca di personale molto interessante: il requisito richiesto è la sola licenza media, e si firma un contratto a tempo indeterminato.

Quest’anno si apre quindi con una buona notizia per chi è alla ricerca di un’occupazione, anche se non ha concluso il percorso di studi. Nonostante siano in molti convinti che la laurea sia indispensabile per realizzarsi, questa volta la selezione va a favore di chi non era particolarmente propenso allo studio.

Certamente, il classico foglio di carta aiuta ad arrivare a posizioni di lavoro molto ambite, ma questo non vuole dire certo che non averlo tagli fuori dal mondo lavorativo.

Ecco allora l’opportunità che non ci si dovrebbe proprio far scappare.

Nuova selezione per soli 15 posti

15 sono i posti disponibili per una nuova selezione di personale all’interno di un’azienda italiana molto apprezzata. Le possibilità di inviare la domanda per partecipare alla selezione sono veramente ristrette e si chiede a coloro che hanno intenzione di prendervi parte di procedere perciò velocemente. I requisiti sono veramente pochi, uno dei quali è appunto, la Licenza Media, titolo di studio minimo.

Si tratta di un concorso che apre le porte per contratti a tempo indeterminato e uno stipendio netto di 1400 euro al mese. Un compenso di tutto rispetto per una mansione molto più ricercata di quello che si possa credere. Si ricercano quindi cittadini italiani di età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 65 anni. Si richiede inoltre l’assenza di condanne penali e l’idoneità fisica per poter svolgere la mansione.

Tutti i dettagli dell’offerta

15 contratti verranno sottoscritti nella provincia di Crotone, che ha indetto un concorso pubblico. Il contratto previsto è part time, con 18 ore di lavoro settimanali. Si cercano Operai Specializzati Cantonieri e i vincitori del concorso potranno immediatamente iniziare nella loro nuova mansione.

Oltre alla licenza media o al diploma di istruzione professionale/tecnica di II grado, si richiede il possesso della patente di guida Categoria B. Sul bando di concorso ufficiale, pubblicato sul sito web del Comune è possibile leggete tutte le specifiche e procedere con la candidatura. I termini scadono il 29 gennaio.