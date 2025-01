Isee 2025, chi non supera questa soglia può ricevere tutti questi Bonus: lo dice chiaramente la legge

La Legge parla chiaro: se l’ISEE 2025 è sotto questa soglia si possono richiedere e ricevere tutti questi Bonus.

Gennaio è tempo di rinnovo dell’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Grazie ad esso, si ha chiaro, in maniera sintetica ma efficace, il quadro economico relativo al nucleo familiare che lo presenta. La dichiarazione resa nel 2024 è però scaduta lo scorso 31 dicembre, e bisogna sbrigarsi a rinnovarla.

Come risaputo, più è alta la soglia meno Bonus è possibile percepire. Tuttavia, questo 2025 si preannuncia davvero ricchissimo. Ebbene sì, saranno tante le famiglie che potranno accedere a diversi Bonus in base alla soglia dell’ISEE che hanno già presentato, o di quello che si accingono a presentare.

Con la nuova Legge di Bilancio, infatti, i benefici vengono estesi ad una platea più ampia di cittadini. Certo, esiste comunque una soglia massima per ottenerli tutti. Questa volta, però, anche chi la supera potrà beneficiare di parecchie agevolazioni. Quindi, l’importante è provvedere al suo rinnovo.

Infatti, qualsiasi sia l’ISEE che verrà fuori dopo la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), ci sarà sempre un beneficio da richiedere. Scopriamo insieme qual è la soglia ISEE che prevede la pioggia di benefici secondo quanto stabilito proprio dalla Legge in vigore.

Chi non supera questa soglia ha diritto a tutto questo

La soglia ISEE che permette di avere accesso a tutti i Bonus esistenti quest’anno, è stata stabilita in 6mila euro. Attenzione, però, perché questa è la soglia limite. Anche chi la supera avrà diritto a dei Bonus, anche se in numero inferiore. Certo, non si può gioire con una soglia del genere poiché vuol dire che la situazione economica familiare non è certo delle migliori.

Tuttavia, grazie alle agevolazioni in essere, lo Stato viene in soccorso di tutti questi nuclei familiari. Fatte queste dovute precisazioni, non ci resta che capire quali siano i Bonus accessibili grazie all’ISEE che non supera la soglia dei 6mila euro e quali, invece, possono essere fruiti anche da altri nuclei familiari.

Ecco tutti i Bonus da richiedere

La prima misura di sostegno da attenzionare è la Nuova Prestazione Universale di 850 euro al mese che, però, spetta soltanto alle persone anziane, non autosufficienti e che, quindi, hanno necessità di assistenza continua. C’é anche il Bonus Affitti. In questo caso la soglia da non superare è di 7086,94€. Per la Carta Acquisti e per il Bonus Bollette telefoniche non bisogna superare, rispettivamente, le soglie di 8000€ e di 8112,23€.

Il Bonus Bollette telefoniche non è, però, per tutti, dato che è uno sconto AgCom riservato agli utenti Tim. Resta sempre il Bonus bollette luce, gas e acqua per chi non supera i 9530€. Sotto i 10mila euro si può beneficiare del Supporto per la Formazione e il Lavoro per i disoccupati che intraprendono un percorso di formazione. Non possiamo, inoltre, non menzionare la Carta Dedicata a Te, l’Assegno Unico Universale per chi ha figli, il Bonus Nido ed il Bonus Nuovi Nati. In questi ultimi casi, però, la soglia ISEE è altissima e ne possono beneficiare un numero maggiore di famiglie.