Auto, dite addio per sempre a questo modello: purtroppo non lo vedremo più sulle nostre strade | Fermata la produzione

Nel 2025 bisogna dire addio a questo modello di automobili: la produzione verrà fermata e non si vedranno più in strada.

È una notizia che lascia con l’amaro in bocca tantissimi cittadini italiani affezionati a queste automobili. Non è la prima volta che capita una cosa del genere. Già in passato, e anche in questo ultimo anno, è stata abbandonata la produzione di numerosissimi modelli iconici di automobili.

Alcuni dopo essere stati accantonati sono ritornati in auge, mentre altri sembrano essersi estinti. Pensiamo, ad esempio, alla Fiat 128, da circa 40 anni fuori dai radar e che, secondo fonti attendibili, sta ritornando in vita.

Di solito, le motivazioni che riguardano l’abbandono della produzione delle auto sono prettamente legate ai tempi e alla tecnologia, che fa passi da gigante. Questa volta, però, si parte dalla necessità di dover sanare i bilanci dell’azienda produttrice.

Il suo 2024 non è stato florido e ha già dovuto, per necessità, virare sulla produzione di automobili maggiormente richieste sul mercato e, soprattutto, che riuscissero a fare sì che l’azienda stessa fosse al passo coi tempi, non rimanendo indietro rispetto ai competitor. Bisognava scegliere la vittima sacrificale, e sarà questa automobile.

Addio a questa automobile: non verrà più prodotta

Il 2025 sarà l’anno in cui l’azienda suddetta dovrà sanare i propri bilanci. Pertanto, ci saranno tantissime novità. Il produttore in questione è Stellantis. Certo, ci saranno tantissime novità sia in casa Fiat che in casa Alfa Romeo e Lancia. Tutte sono attese con ansia dagli utenti, che non vedono l’ora di poter toccare con mano la nuova Grande Panda, ad esempio.

Per quanto riguarda, poi, il marchio Jeep, esso ha fatto registrare numeri eccelsi. Anzi, potremmo dire che Jeep sia stata il motore del successo di Stellantis nell’ultimo periodo, in particolar modo con i modelli Avenger e Renegade. Purtroppo, però, ecco che, proprio per il successo di questi due SUV, verrà abbandonata la produzione di un altro modello del marchio Jeep.

Addio a due Jeep iconiche: non saranno più in strada

Il successo di Avenger e Renegade, i due modelli di Jeep che vanno per la maggiore nell’ultimo periodo, e la necessità di Stellantis di ottimizzare i costi per sanare i bilanci nel 2025, sono le motivazioni per cui l’azienda italo-francese ha deciso la sua vittima sacrificale, o meglio le sue due vittime.

Si tratta di due modelli iconici del marchio Jeep. Il primo è la storica Jeep Grand Cherokee, che lascerà il posto alla Wagooner S. Il secondo modello a cui dire addio è la Jeep Wrangler, il 4X4 per eccellenza, che vedrà come sostituta la nuovissima Jeep Recon EV.