Pensioni, neanche un mese dall’inizio del 2025 e c’è già la novità: la notizia ora è ufficiale | Tanti italiani ringraziano

Il 2025 è appena iniziato e già sono arrivate le prime novità riguardo le pensioni: una notizia ufficiale fa felici gli italiani.

Non poteva iniziare meglio il 2025 per tantissimi cittadini italiani. È appena arrivata, infatti, una notizia che riguarda le pensioni e che li rende super felici. Non parliamo, però, degli aumenti che hanno trovato i primi giorni di gennaio sugli assegni mensili, né della possibilità di percepire dei soldi in più nel caso in cui siano beneficiari della pensione di reversibilità.

Quello che sta girando in Italia in questi giorni riguarda i cittadini in procinto di andare in pensione dopo una vita intera dedicata al proprio lavoro. In particolar modo, si tratta di ben tre procedure che consentono il pensionamento anticipato. Ovviamente, però, non si tratta di una buona notizia per tutti.

Al solito, ci sono dei requisiti da rispettare per poter beneficiare di questa opportunità. O meglio, il cittadini che intendono fruire dell’anticipo del pensionamento devono trovarsi in determinate condizioni all’atto della richiesta, altrimenti non sarà possibile soddisfarla. In pratica, si tratta di un canale preferenziale per l’uscita dal mondo del lavoro.

Fatte queste dovute premesse, scopriamo insieme in che modo sarà possibile produrre la domanda per ottenere questo beneficio senza perdere neanche un centesimo da quanto spetta, dopo una vita di lavoro.

Pensioni: la notizia che fa felici i cittadini

Il sogno di ogni singolo cittadino italiano è quello di poter andare in pensione con un po’ di anni di anticipo senza, però, perdere nemmeno un centesimo dalla cifra che spetta di diritto. Ovviamente, con buona pace di tutti, non è sempre possibile farlo, anzi, sono pochi i casi in cui questo sogno si può avverare.

Quest’anno, però, sarà completamente diverso. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché tanti cittadini potranno ottenere questo beneficio. Le strade da intraprendere sono ben tre, nonostante abbiano un unico comune denominatore. Quest’ultimo accomuna tutti i caregiver, ovvero coloro che offrono assistenza ad un familiare con gravi disabilità.

Pensione anticipata per i caregiver: tre strade percorribili

Prima di scoprire in che modo è possibile intraprendere le tre strade per il pensionamento anticipato, è bene sottolineare che il caregiver è quella persona che convive con il proprio coniuge o il proprio genitore affetto da disabilità grave. Il primo percorso da poter intraprendere è quello della Quota 41 per i lavoratori precoci. Oltre i 41 anni di contributi versati, il lavoratore caregiver deve avere maturato almeno 12 mesi di contributi prima del compimento dei 19 anni.

Altra strada da poter percorrere è quella relativa all’Ape Sociale. In questo caso si può andare in pensione a 63,5 anni, ma con almeno 30 anni di contributi sulle spalle. Si tratta di una misura temporanea che non può superare i 1500€ mensili, e che non dà diritti agli assegni per i figli, né alla tredicesima. Inoltre, non si può svolgere alcun lavoro autonomo o dipendente, ma si può prestare la propria opera in maniera occasionale senza superare la somma di 5.000€. Infine, c’é Opzione Donna. Si può andare in pensione tra i 59 ed i 61 anni di età, in base al numero di figli concepiti. Inoltre, bisogna aver maturato almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre dell’anno che precede la richiesta di pensionamento anticipato.