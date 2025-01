Febbre, per non ammalarsi devi fare questo (semplice) gesto: “prima di uscire…” | Basta un secondo

Basta un solo secondo e questo semplice gesto prima di uscire, e potrai prevenire la febbre di stagione. Ecco cosa fare.

Il freddo di questi giorni porterà a un’impennata dei casi di influenza, che interesseranno l’Italia intera. Già dallo scorso week-end il numero di casi è aumentato in maniera spropositata, a tal punto che molti italiani si sono ritrovati a letto con sintomi influenzali.

Il virus si sta estendendo in maniera molto veloce, colpendo piccoli e grandi, senza fare particolare distinzione tra l’uno e l’altro sistema immunitario. Sembra che non sia salvo nemmeno chi si è sottoposto a vaccinazione.

Le nonne ci consigliano di coprirci e di evitare di uscire senza sciarpa e cappello… Ma è veramente il colpo di freddo a causare l’influenza?

Ecco allora cosa sapere per evitare di ammalarsi.

Influenza: il direttore scientifico della Simit ci parla dei contagi

A parlare del prossimo picco dell’influenza stagionale ci pensa sulle pagine di Adnkronos Salute Massimo Andreoni, direttore scientifico della Simit, la Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali. Le sue parole sono molto chiare in merito all’influenza stagionale, e ammette che, come negli anni passati, proprio nelle ultime due settimane di gennaio è verificato il picco dei contagi. Un periodo che corrisponde anche con la riapertura delle scuole dopo le feste natalizie e il freddo intenso, proprio come successo quest’anno. Fattori che sono in grado di provocare una maggiore diffusione del virus dell’influenza.

Conferma il picco influenzale anche il gran numero di accessi al pronto soccorso, che ha toccato soprattutto i più piccoli, duramente colpiti dal virus.

Il freddo è complice dell’influenza?

Le nostre nonne si sbagliavano? Non proprio, il picco dell’influenza coincide con il periodo più freddo dell’anno per due motivi, innanzitutto perché le temperature basse vanno a indebolire il sistema immunitario e quindi si diviene più vulnerabili a qualsiasi tipologia di virus. Allo stesso tempo, nei mesi freddi si è costretti a restare più a lungo nei luoghi chiusi, e per questo motivo l’influenza si trasmette molto più facilmente.

Per questi motivi, e anche per evitare di essere colpiti dal virus stagionale, è opportuno procedere con la vaccinazione annuale. Questo è l’unico modo per prevenire una diffusione incontrollata del picco influenzale, e inoltre evita l’insorgenza dei sintomi più acuti, in caso di contagio. Conviene quindi informarsi presso le strutture sanitarie di riferimento e fissare un appuntamento nell’hub più vicino.