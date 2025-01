Biglietti aerei, chi li compra in questo giorno e ora esatta li paga la metà: solo gli addetti ai lavori conoscono il trucchetto

Il trucco semplice, conosciuto solo dagli addetti ai lavori. Prenoti i voli risparmiando la metà: fallo in questo giorno e a quest’ora.

Viaggiare e, soprattutto, farlo in maniera frequente è uno dei sogni di tutti i cittadini. Prendere un aereo verso mete, vicine o lontane che siano, vuol dire andare alla scoperta di località diverse, della loro storia, della loro cultura e delle abitudini delle popolazioni che si incontrano sul proprio cammino.

Purtroppo, viaggiare (e farlo in aereo) non è così semplice per tutti. Uno dei motivi che distoglie alcuni cittadini da questo obiettivo è, senza ombra di dubbio, la paura di volare. Per non parlare del lato economico. Ebbene sì, avete capito benissimo.

Questo perché, al netto delle offerte che si possono trovare in giro, i voli costano davvero tantissimo. Per questo motivo sono pochi coloro che possono permettersi di farsi un viaggetto o più durante l’anno, anche se la vacanza dovesse durare soltanto un weekend.

Fortunatamente, il web è pieno di suggerimenti utili, anche se talvolta non si rivelano funzionali. Alcuni, infatti, sono consigli generali che consentono di trovare qualche escamotage, ma raramente funzionano. Tra i tanti, però, ce n’é uno che bisognerebbe prendere sul serio, dato che consente davvero di dimezzare i costi e ha come protagonista un giorno preciso della settimana ed un orario esatto.

Il trucchetto degli addetti ai lavori per dimezzare il costo dei biglietti aerei

In giro per il web si trovano centinaia di consigli su come poter risparmiare acquistando i biglietti aerei. C’é chi consiglia di prenotare con largo anticipo e chi, invece, sostiene che sia meglio farlo all’ultimo minuto, andando alla ricerca di offerte allettanti last minute. Inoltre, molti pensano che sia giusto confrontare i vari prezzi proposti sui vari siti web.

C’é anche chi perde tempo a tenere sotto controllo il prezzo di una determinata tratta più volte al giorno e più giorni a settimana fino a quando riesce a trovare il prezzo che, secondo le sue esigenze, è quello più giusto. Altri, invece, consigliano sia l’andata che il ritorno nei giorni feriali, tralasciando i voli durante i week-end. Insomma, sono davvero tantissimi, ma solo uno è quello giusto e non è tra questi.

Gli esperti consigliano di comprare i biglietti in questo giorno ed a questa ora precisa

Secondo gli addetti ai lavori, tutti quei consigli cui abbiamo dato cenno finora non si rivelano affatto efficaci. Anzi, si finisce solo col perdere tempo e, finanche, denaro che, se risparmiato, consentirebbe di avere un budget maggiore durante la vacanza che ci si è prefissati di fare. Il consiglio migliore in assoluto, quello che permette di risparmiare la metà del prezzo di un volo, ha a che fare con un giorno preciso della settimana.

Secondo gli esperti, questo è il martedì. Ebbene sì, avete capito benissimo. Se si prenota un volo in questo giorno si riesce a risparmiare davvero tantissimo. Attenzione, però, perché non tutti gli orari sono giusti per la prenotazione. Vada sempre per il martedì, ma bisogna collegarsi solo ed esclusivamente alle 2 di notte.