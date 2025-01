Matteo Salvini non ritratta: esenzione e sconto del 50% per questi cittadini | Ora puoi dire addio al bollo auto

Finalmente una buona notizia: c’è chi non pagherà più il bollo auto e chi avrà l’esenzione al 50%. Matteo Salvini non ha ritrattato.

Il Bollo Auto è qualcosa che nessuno vorrebbe pagare. Parliamoci chiaro, dover pagare una tassa su qualcosa di cui si è in possesso per cui, pertanto, si è già corrisposta una somma di denaro è davvero scocciante. Si tratta di un’imposta odiata al pari del Canone Rai, che impone un pagamento sui televisori o i dispositivi atti a riprodurre i contenuti dell’emittente pubblica.

Il Governo attuale, in particolar modo il Ministro Salvini, aveva promesso dei cambiamenti epocali in merito e così è stato. Le promesse fatte a tutti i cittadini durante la campagna elettorale e in questi primi anni di Governo sono state realmente mantenute. Come ben sapete, uno dei nodi cruciali riguardava le automobili, il Codice della Strada e il Bollo Auto.

Innanzitutto, il Codice della Strada è stato modificato, e le pene e le sanzioni sono state inasprite. È stato fatto sia per garantire maggiore sicurezza sulle strade che per gli automobilisti i pedoni. È entrato in vigore da poco tempo, ma già sta facendo sentire i suoi effetti. Ora, poi, tutti attendevano novità circa il Bollo Auto.

Così è stato. D’ora in poi moltissimi cittadini potranno avere sconti del 50% ed altri ancora saranno totalmente esentati dal pagamento del Bollo Auto. Finalmente si potrà dire addio a questa odiata tassa. Scopriamo insieme in che modo sarà possibile farlo.

Addio Bollo Auto: Salvini ha mantenuto le promesse

Sono tanti i casi in cui i cittadini italiani in possesso di un’automobile possono chiedere gli sgravi attesi o l’esenzione tanto desiderata. La Legge parla chiaro finalmente, e la palla, come di consueto, passa anche a tutte le Regioni italiane che l’hanno già assimilata.

Bisogna, però, fare attenzione perché, proprio per questo motivo, potrebbe essere difficile capire il modo in cui ottenere il beneficio tanto atteso fino ad ora. Fatte queste premesse, scopriamo, caso per caso, a quanto ammonta il beneficio previsto.

Bollo Auto: tutti i casi relativi a sgravi ed esenzioni

Sono tanti, come già accennato, i casi in cui si può beneficiare degli sgravi e delle esenzioni previste dalla Legge. Innanzitutto, hanno diritto a non pagare il bollo tutti i cittadini che acquistano un veicolo a basso impatto ambientale, ovvero, veicoli ecologici, come quelli elettrici o ibridi. In questo caso, però, gli anni di esenzione variano da Regione a Regione italiana.

Chi, invece, è in possesso di un’auto che ha più di 20 anni o di una vettura iscritta nel registro delle auto d’epoca, può ottenere degli sgravi, degli sconti sul pagamento del Bollo Auto, in base a quanto previsto dalla normativa della Regione di riferimento. Infine, c’è l’esenzione completa per tutti i veicoli che sono adibiti al trasporto ed alla mobilità di cittadini invalidi o portatori di handicap.