Albano Carrisi, a quanto ammonta realmente la sua pensione: migliaia di italiani sono sulla stessa barca

La pensione di Albano è diversa da quanto si immagina e sono migliaia gli italiani nella sua stessa situazione. Scopriamo a quanto ammonta.

Albano Carrisi è una delle figure più iconiche della musica italiana. Si tratta di un personaggio famosissimo non solo nel nostro Paese, ma anche nel resto del mondo. Basti pensare ai tanti concerti compiuti anche oltre i confini dell’Unione Europea, come in Russia o nel vasto territorio degli Stati Uniti d’America.

Lui ha iniziato a scrivere canzoni mentre si dedicava all’agricoltura, dando una mano ai suoi genitori, che erano dei contadini. A 16 anni, poi, va via di casa e trova rifugio a Milano, città nella quale inizia la svolta grazie a Massara che, all’epoca produceva le canzoni di Adriano Celentano. Comincia ad incidere i suoi primi dischi, frequenta programmi televisivi e fa un incontro piacevolissimo.

Sul suo cammino si trova infatti Romina Power, che diventerà sua moglie. Proprio le canzoni con quest’ultima fanno sì che la sua carriera riceva una spinta maggiore. Con lei si sposa, mettendo alla luce anche ben quattro figli di cui una, Ylenia, sparita in circostanze misteriose nel lontano 1993 e dichiarata morta dopo svariati tentativi di ricerca infruttuosi.

Ha avuto una carriera brillante e, ancora oggi che è in pensione e si dedica alla terra come in gioventù nella sua Cellino San Marco, in Provincia di Brindisi, non disdegna qualche passaggio in Tv per cantare i suoi maggiori successi. Molti si stanno chiedendo, però, a quanto ammonti il suo assegno pensionistico mensile. Scopriamolo insieme: non crederete ai vostri occhi.

Pensione di Albano Carrisi: sulla stessa barca della maggioranza degli italiani

Stando a quanto riportato dal sito trend-online.com, Albano Carrisi non percepirebbe una pensione d’oro come si è portati a pensare dopo una carriera brillantissima come la sua. Anzi, è lo stesso personaggio a sostenere che si tratti di un assegno mensile davvero bassissimo. In pratica, percepisce la stessa somma di moltissimi altri cittadini italiani.

Questi ultimi, però, non si lamentano e vanno avanti per la loro strada in maniera più che dignitosa. Insomma, stando a quanto dichiarato dal cantante pugliese, non è soddisfacente quanto percepisce ogni mese. Ha continuato sostenendo che, per fortuna, le sua attività di cantante e di imprenditore lo aiutano a vivere.

1400 euro al mese non sono soddisfacenti: meno male che canta ancora ed è un imprenditore

La sua pensione ammonta a ben 1400 euro al mese. Per molti cittadini italiani si tratta di una cifra di tutto rispetto, che consente di vivere la loro vita in maniera dignitosa senza dover ricorrere a stratagemmi. Per Albano, invece, questa cifra non è soddisfacente. La sua fortuna, come riporta trend-online.com, è che continua a cantare ed essere ospite di noti programmi TV.

Ovviamente, questa attività viene retribuita, e anche bene. Inoltre, poi, proprio nella sua Cellino San Marco, cittadina che gli ha dato i natali, svolge un’attività imprenditoriale. Ha avviato infatti un’azienda agricola, un albergo ed un ristorante. Inoltre, stando ad alcuni rumors, avrebbe acquisito tantissime proprietà immobiliari. Insomma, si può dire che, nonostante la pensione non stellare, Albano vanta comunque un patrimonio da favola.