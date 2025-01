Contanti, non puoi assolutamente usarli come ti pare: ora se ti sgamano ti becchi la multa

Nessuno può utilizzare i contanti a proprio piacimento: se si viene beccato sono guai seri; ci si becca una multa indimenticabile.

Nonostante si stia andando, pian piano ma inesorabilmente, verso l’abbandono del denaro contante, sono ancora molti i cittadini che, ricusando modernità e tecnologia, continuano ad utilizzarlo ogni giorno. Lo fanno recandosi presso i vari sportelli bancomat presenti ancora, anche se in numero minore, su tutto il territorio nazionale.

Fatta questa operazione, poi, sbrigano le loro commissioni quotidiane, ma anche transazioni molto più grandi. Tuttavia, forse non sanno che esiste una normativa nel nostro Paese che parla molto chiaro e va a normare tutto ciò che riguarda l’utilizzo del denaro contante. In pratica, per farla breve, nessuno può utilizzarlo a proprio piacimento.

Il diktat parte direttamente dall’Unione Europea ed è stato trasferito a tutti gli Stati che ne fanno parte. Questi hanno dovuto assorbirlo nella rispettiva legislazione e possono soltanto rendere maggiormente stringente ciò che è stato stabilito in sede europea. Anche l’Italia, quindi, ha dovuto attenersi a tutto questo e, anzi, ha rincarato la dose.

Pertanto, bisogna fare attenzione a come ci si comporta, in modo da non incorrere in spiacevolissimi inconvenienti che possono rivelarsi delle vere e proprie batoste economiche. Si incorre in multe salatissime nel momento in cui si viene beccati. Molto meglio, quindi, attenersi alla legislazione vigente.

Attenzione a come si utilizza il contante: si rischiano multe pesantissime

Chi è abituato ad utilizzare il denaro contante farebbe meglio a conoscere in che modo può continuare a farlo senza incorrere in problemi che ne possono causare altri ben più gravi. Ebbene sì, avete capito benissimo, perché, come già accennato in precedenza, si può andare incontro a delle mazzate davvero pesanti.

Chi viene beccato ad usare il contante in maniera sconclusionata e, soprattutto, fuorilegge, riceve in dono dallo Stato una multa fino a 50mila euro. Si tratta di una cifra non di poco conto, non credete? Pertanto, scopriamo in che modo è possibile evitare che accada un episodio così spiacevole.

Non superare mai il limite massimo del contante consentito dalla Legge

L’Unione Europea ha stabilito il tetto massimo del contante che è possibile utilizzare sul suo territorio senza incorrere in sanzioni. Questo è stato identificato nella somma di 10mila euro. Tuttavia, il Governo italiano nel 2022 ha stabilito che è possibile effettuare operazioni nel limite dei 5mila euro, rendendo ancora più stringente la normativa in essere. Pertanto, chi si ritrova a dovere affrontare spese superiori a questa cifra dovrà utilizzare metodi di pagamento tracciabili, come bonifici o assegni.

Se non si dovesse rispettare quanto dettato dalla Legge italiana, si andrà incontro a sanzioni importanti. Ai sensi della Legge N° 197 del 29 dicembre 2022, infatti, chi viola la norma rischia sanzioni da 1.000 a 50.000 euro per cifre fino a 250.ooo euro e sanzioni che vanno da 5.000 a 250.000 euro per coloro che superano la cifra di 250.000 euro.