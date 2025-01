Matteo Salvini sgancia la bomba: i debiti non saranno più un problema | ‘Addio’ rateizzazione in 5 anni

Sganciata la bomba da parte di Matteo Salvini: i debiti non dovranno più essere considerati un problema, ecco cosa succede.

L’argomento su cui si sta ponendo maggiore attenzione in questo inizio anno è sicuramente l’indebitamento delle famiglie italiane, che ha raggiunto dei livelli veramente preoccupanti. Il buco che si è venuto a creare è milionario, e legato anche alle numerose cartelle esattoriali a cui i cittadini dovrebbero far fronte, ma saldare le quali non hanno sufficienti risorse economiche.

La perdita di potere d’acquisto, infatti, non influisce solo ed esclusivamente su quelle che sono le spese quotidiane, ma anche sulla capacità di onorare le cartelle esattoriali.

Ma Matteo Salvini con il suo recente intervento è andato a favore di tutti coloro che sono attualmente in difficoltà, e non riescono a far fronte ai loro debiti. Grazie alle novità introdotte non ci sarà più motivo di preoccuparsi, anche se occorre conoscere quali sono le modifiche apportate affinché se ne possa beneficiare.

Il 2025 si apre quindi con qualche buona notizia.

Matteo Salvini: salva gli italiani dal debito

Per alcuni potrebbe sembrare difficile da comprendere, eppure le nuove misure economiche introdotte dal Governo mirano a fornire un aiuto sostanziale alle famiglie italiane. L’indebitamento ha raggiunto dei livelli veramente preoccupanti, e la vecchia rottamazione quarter, che era stata introdotta in aiuto dei cittadini, sembra che non abbia sortito gli effetti che ci si aspettava. O meglio, gli incassi si sono assestati di poco al di sotto dei 5 miliardi di euro, cifra notevole ma non sufficiente, considerando il gran numero di italiani che avevano chiesto la rateizzazione dei loro debiti, non riuscendo poi a far fronte ai pagamenti.

Ovviamente, occorre trovare una soluzione che permetta agli italiani di provvedere alla definitiva risoluzione dei loro debiti con il Fisco: per questo si apre a una nuova possibile rottamazione.

Per il 2025 si prevede la rottamazione quinques

Quindi, per offrire al maggior numero possibile di cittadini di accedere alla possibilità di rottamare le loro cartelle, si profila per il 2025 la rottamazione quinques, che Matteo Salvini ha dichiarato essere una priorità per la Lega. La nuova sanatoria era già stata presentata qualche mese fa, anche se inizialmente le incertezze al riguardo erano veramente molte, ma adesso sembra essere stata confermata.

Matteo Salvini quindi, è pronto ad avviare la sanatoria, con la possibilità di ottenere un massimo di 12 rate su 120 totali, senza interessi e senza sanzioni. Un provvedimento che mira ad alleggerire il peso dei debiti dei cittadini italiani.