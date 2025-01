La più grande azienda in Italia assume e anche subito: “ci basta il diploma” | Ti becchi tutti i benefit

Arrivano nuove assunzioni in Italia e ad avviarle è la più grande azienda del nostro Paese: con il solo Diploma si beccano tutti i benefit.

Il 2024 è stato un anno davvero paradisiaco sia per chi era alla ricerca della prima esperienza lavorativa sia per chi aveva necessità, per diverse ragioni, di trovare una nuova mansione da svolgere. Sono stati tanti i bandi di concorso che sono stati pubblicati ed alcune procedure concorsuali per l’anno nuovo sono già state avviate.

Inoltre, poi, molte aziende tra le più conosciute hanno avviato i loro iter selettivi e molti cittadini sono già al loro nuovo posto di lavoro. Pensiamo, ad esempio, a Poste Italiane, Italo Treno ed RFI, tra le tante. Il nuovo anno appena iniziato, però, non farà rimpiangere quello passato. Anzi, possiamo dire senza timore di essere smentiti che sarà di gran lunga migliore.

Ebbene sì, avete capito benissimo. Partiamo dal fronte concorsi pubblici. Ce ne saranno diversi, poiché c’è necessità di sopperire alla carenza di organico all’interno della Pubblica Amministrazione. Pensate che ci sono oltre 20 mila posti vacanti. Inoltre, poi, ci saranno diverse campagne di reclutamento che porteranno a numerosissime assunzioni.

Tra le tante, non possiamo non menzionare quella che verrà messa in campo da una delle aziende più grandi, più conosciute e più apprezzata del nostro Paese. Si tratta di un’enorme macchina di reclutamento che vedrà l’assunzione di nuovo personale con mansioni diverse. Scopriamo come candidarsi e quali sono i requisiti specifici.

Poste Italiane: mega campagna di assunzioni nel 2025

Poste Italiane è una delle aziende più grandi del nostro Paese. Inoltre, possiamo dire che sia quella di cui gli italiani maggiormente si fidano dato che, negli anni, hanno affidato a questa tutti i loro risparmi di una vita. Inoltre, adesso, oltre i servizi già conosciuti, come quelli relativi alla consegna della corrispondenza, al pagamento delle utenze o alla conservazione dei risparmi su conti correnti e libretti postali, ne ha aggiunti altri.

Pensiamo, ad esempio, alla possibilità di scegliere Poste Mobile come proprio operatore telefonico, sia per la rete fissa che per quella mobile. Inoltre, ci sono anche delle offerte pazzesche che riguardano le forniture energetiche. Insomma, si tratta di un’azienda a tutto tondo ed ora, in questo 2025, fioccheranno le occasioni di lavoro: scopriamole tutte.

Basta solo il Diploma: con Poste Italiane godrai di tutti i benefit

Le opportunità di lavoro in Poste Italiane, nel 2025, sono davvero tantissime. Iniziamo subito dai Portalettere, che sono gli addetti alla consegna di posta e pacchi. Bastano il Diploma e la patente di guida per essere assunti, oltre alla conoscenza del territorio in cui si andrà a lavorare. Si ricercano, inoltre, anche Addetti allo sportello che andranno a gestire tutte le operazioni in filiale e offriranno aiuto e consulenza ai cittadini circa i prodotti di Poste Italiane. Oltre il Diploma c’é necessità di essere capaci di instaurare una comunicazione chiara con il cliente. Opportunità anche per operatori logistici, che dovranno smistare e gestire tutti i pacchi.

In questo caso si lavorerà su turni. Infine, ci sono anche opportunità per laureati. Si ricercano Specialisti in ambito IT e digitale per lo sviluppo di software e la gestione delle infrastrutture IT e Consulenti commerciali che dovranno avviare la promozione dei servizi di Poste e, ovviamente, dovranno essere in grado di venderli. Per candidarsi, basterà registrarsi al portale di Poste Italiane, accedere alla sezione “Lavora con Noi” e, dopo aver creato il proprio account, ci si potrà candidare alle offerte presenti. Dopo un test attitudinale online, si verrà contattati per svolgere il colloquio individuale in una delle sedi sul territorio.