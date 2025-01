Assunzioni come se piovesse: 15mila posti per lavorare sugli aerei | Ti basta una domandina e il posto è tuo

15mila sono i posti di lavoro a disposizione per chi vuole lavorare sugli aerei. Una sola domanda per firmare subito il contratto.

Nuove opportunità di lavoro per tutti coloro che sono alla ricerca di un contratto da firmare. Il 2025 si apre con una possibilità di lavoro imperdibile per ben 15mila persone, che potranno iniziare a lavorare sugli aerei per due colossi del trasporto.

Le assunzioni rientrano in un piano piuttosto ampio, che serve proprio a rendere ancora più efficiente l’offerta messa a disposizione di coloro che si affidano alle compagnie aeree per i propri voli, sia ludici che professionali.

Coloro che passeranno le selezioni non avranno solo la possibilità di operare sui voli internazionali, ma anche all’interno degli uffici amministrativi, al fine di migliorare l’esperienza di volo per gli utenti.

Un’opportunità da non farsi sfuggire, che permetterà a tanti di realizzare quello che potrebbe essere il sogno di una vita intera.

15 mila posti di lavoro: il 2025 è l’anno delle opportunità

Questo 2025 è quindi l’anno delle grandi possibilità per coloro che sono in attesa di assunzioni da parte delle compagnie aeree. Due le compagnie che sono alla ricerca di nuovo personale: da una parte saranno 10mila le assunzioni, dall’altra 5mila, con possibilità di carriera a seconda della mansione che si andrà a ricoprire. In particolare, si ricercano assistenti di volo, ma anche impiegati all’interno delle numerosi sedi amministrative, al fine di espandere il personale di bordo, di terra, ma anche gli addetti ai processi tecnici e amministrativi.

Le società per cui è possibile prendere parte alla selezione sono Emirates e Lufthansa, due colossi per quello che riguarda il trasporto aereo che, nonostante un’offerta già qualitativamente elevata, hanno deciso di migliorarsi ancora di più con un notevole implemento di personale.

Tutti i dettagli della selezione

Lufthansa ha deciso di attuare un piano di 10mila assunzioni, che si andranno ad aggiungere alle 100mila persone già presenti all’interno dell’azienda. Metà delle assunzioni previste saranno per la Germania; le altre, invece, nelle sedi sparse in giro per il mondo, ricoprendo un gran numero di posizioni diverse come: assistenti di volo, piloti, personale di terra, tecnici e amministrativi. Un piano di assunzioni molto complesso e articolato, proprio come quello degli Emirates. L’altra società ha infatti reso noti quelli che saranno gli open day per la selezione di nuovo personale di cabina. Si inizia a Roma il 13 gennaio, Milano il 21, Napoli il 23 e Firenze il 29.

Si cercano in particolare neolaureati che abbiano già svolto uno stage o un lavoro part time all’interno del settore dell’ospitalità o del servizio clienti. Gli stipendi previsti, oltre ai benefit, sono a partire da 2.500 euro al mese.