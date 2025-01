L’aiuto statale ti arriva direttamente sul conto corrente: in questa data controllalo | Una barca di soldi

Sta arrivando l’aiuto statale tanto atteso direttamente sul conto corrente: si tratta di tanti soldi. Controlla in questo giorno preciso.

Gli aiuti statali, in special modo negli ultimi anni successivi alla pandemia, sono risultati di fondamentale importanza per tantissime famiglie italiane che non riuscivano più a far fronte agli aumenti indiscriminati dei prezzi dei beni e dei servizi. Tutto, poi, ha subito una recrudescenza a causa delle guerre ancora in corso e dell’andamento ballerino dell’inflazione.

Quest’ultima ha fatto sì che il potere di acquisto dei cittadini diminuisse molto. In pratica, molte famiglie hanno dovuto prelevare contanti dai risparmi di una vita custoditi all’interno dei conti correnti postali, o bancari che fossero. Insomma, la situazione non era e non è delle migliori. Ecco che, però, i Governi che si sono avvicendati hanno inaugurato delle misure in grado di aiutare tutti.

Sono diversi i Bonus e gli aiuti statali che abbiamo imparato a conoscere e, nella maggior parte dei casi, il requisito fondamentale risiedeva in una determinata soglia ISEE che non doveva essere superata. Anche nel 2025 sono previsti questi aiuti e, soprattutto, in questo mese di gennaio arriverà un aiuto direttamente sul conto corrente.

Si tratta di una cifra importante che farà respirare le finanze di molti. C’é già la data in cui verrà accreditato, pertanto, quel giorno bisognerà controllare il proprio conto corrente per capire se sia arrivato o meno e se si rientra, quindi, tra i cittadini fortunati. Scopriamo di cosa si tratta.

Arriva l’aiuto dello Stato: controlla il conto corrente in questa data

La data da segnare in rosso, in questo mese di gennaio, è quella che in molti stanno definendo cruciale per l’arrivo di un aiuto statale che farà rifiatare le finanze di tantissime famiglie italiane. Parliamo del 15 gennaio, giorno in cui tutti farebbero bene a fare una capatina all’interno delle applicazioni offerte dai loro Istituti di Credito.

Ebbene sì, avete capito benissimo, l’INPS effettuerà l’accredito proprio quel giorno. Si tratta di una data in cui, però, non verrà accreditato soltanto uno degli aiuti previsti, bensì, ne arriveranno diversi. Fatte queste dovute premesse, è il caso di capire quali siano gli accrediti che arriveranno a breve sui conti correnti dei beneficiari.

Aiuto statale: il 15 gennaio arriva sul conto corrente

Come già accennato, non arriverà un solo aiuto da parte dello Stato, ma l’INPS, entro il 15 gennaio, effettuerà gli accrediti di diverse misure di sostegno al reddito. Si parte con l’Assegno Unico Figli. Le richieste che son state già approvate, infatti, saranno sul conto corrente tra il 15 ed il 17 gennaio, mentre per quelle più recenti, l’accredito è previsto a fine gennaio.

Un altro beneficio, il Supporto Formazione e Lavoro, verrà pagato il 15 gennaio, ma solo se le domande sono state presentate entro il mese di dicembre. Chi, invece, l’ha presentata dopo questa data ed entro il 15 gennaio, avrà l’accredito entro il 27 gennaio. Inoltre, sempre il 15 gennaio molti cittadini potranno beneficiare di accrediti non attesi che sono il frutto di adeguamenti in base a variazioni economiche o arretrati. Pertanto, il consiglio è quello di controllare il proprio conto corrente.