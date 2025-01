Spesa e bollette, ti spettano soldini direttamente sulla carta: chi ha quest’età li ottiene subito | Fai la domanda

Si tratta di una delle iniziative tra le più lodevoli, a sostegno di chi ha necessità economiche. Scopriamo a chi spetta questa agevolazione.

E meno male che c’è l’INPS. Sì, perché è grazie all’Istituto Nazionale di Previdenza che in molti possono usufruire, anche per l’anno in corso, di una interessante misura di supporto economico.

Si tratta di fatto di una speciale carta di debito, con la quale è possibile pagare spesa e bollette di casa, finanziata direttamente dallo Stato. Ovviamente non tutti possono ottenerla: essa è infatti destinata solamente a un gruppo ristretto di persone, le quali oggettivamente versano in difficoltà economiche.

L’inflazione che cresce e, soprattutto, il caro energia che sembra non avere freni, hanno decisamente messo in crisi diversi nuclei familiari. Da qualche anno, fortunatamente, per chi ha più bisogno c’è uno strumento in più.

Stiamo parlando della cosiddetta “Carta acquisti”, che sarà disponibile – per chi rispetta determinati requisiti – anche per tutto il 2025. Ma cerchiamo di capire come funziona, più in dettaglio, questo supporto economico, e a chi effettivamente spetta. Innanzitutto diciamo subito che trattasi di una comune carta prepagata, rilasciata a chi ha i requisiti, da Poste Italiane.

Come funziona la carta

La Carta acquisti, una volta ottenuta, si ricarica automaticamente di 80 € a bimestre: ciò consente di poter usufruire, di fatto, di 40 € mensili per pagare la spesa di casa e le bollette. Essa funziona come qualsiasi altra prepagata: per poter utilizzarla, al momento del pagamento va digitato il solito PIN.

Non è però possibile, con la Carta acquisti, prelevare contanti. E può essere utilizzata esclusivamente presso circuiti convenzionati: supermercati, farmacie, negozi alimentari. Infine, come anticipato, essa da la possibilità di pagare le bollette delle nostre utenze di casa: luce e gas. Ma chi la può richiedere?

Quali i requisiti per ottenerla

Due sono le tipologie di persone che possono accedere ai benefici della Carta acquisti: gli over 65 ed i genitori con figli minori di 3 anni. Per questi ultimi è stabilito un preciso requisito economico: il valore ISEE non deve essere superiore a 8.117,17 €.

Per i senior, invece, dobbiamo distinguere due fasce di età: dai 65 ai 70 anni e dai 70 anni in poi. Per i primi vale quanto stabilito per i genitori con figli minori di 3 anni, con in più l’ulteriore paletto di un reddito complessivo annuo pare a 8.117,17 €. Per i più anziani, invece, a parità di valore massimo ISEE, il reddito complessivo può salire sino a 10.822,90 €.