ISEE, cambia ancora una volta il calcolo: proprio loro beneficeranno di questi bonus | Il Caf deve dirti tutto

ISEE 2025 sono arrivate le novità che cambiano tutto: si può beneficiare di questo bonus: informati presso il tuo Caf.

L’ISEE, l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente di un nucleo familiare, risulta essere un documento di fondamentale importanza per comprendere al meglio quale sia il reddito percepito da quest’ultimo e, soprattutto, se si ha diritto a beneficiare o meno di un o più bonus messi in campo dal Governo per aiutare proprio le famiglie in difficoltà economica.

Come ben sapete, la sua scadenza è fissata, ogni anno, al 31 dicembre. Pertanto, gli utenti, sin dal primo giorno successivo utile, possono far richiesta della nuova attestazione. La si può richiedere in autonomia o si può ricorrere all’aiuto di uno dei tantissimi Caf che sono presenti su tutto il territorio nazionale italiano.

Ogni anno la normativa che va a regolare la produzione di questa documentazione subisce cambiamenti. Ciò è accaduto anche quest’anno e, proprio grazie alla variazione contenuta all’interno della Legge di Bilancio, sarà più alto il numero di famiglie che potrà accedere a diversi Bonus. Insomma, si tratta di una misura governativa che non può che far felici.

Ovviamente, quando ci si ritrova all’interno di un Caf, l’operatore che segue la pratica di un determinato nucleo familiare ha l’obbligo, il dovere di informare l’utente di quanto di nuovo è stato previsto per il nuovo anno. Scopriamo, allora, quali sono i cittadini che beneficeranno di questi bonus.

ISEE 2025: cambia tutto e si può accedere a questi bonus

La nuova Legge di Bilancio, grazie ai cambiamenti previsti riguardo l’attestazione ISEE, ha fatto sì che molto più famiglie possano beneficiare, nel 2025, di maggiori sgravi e bonus rispetto a quanto è accaduto lo scorso anno. Pertanto, la prima cosa da fare, come sempre, è presentare la propria DSU, la Dichiarazione Sostitutiva Unica, o sul portale INPS o al proprio Caf di fiducia.

Una volta qui, però, bisogna chiedere informazioni specifiche riguardo la nuova normativa che prevede la possibilità di non inserire all’interno della DSU, ai fini del calcolo ISEE, un assegno che molte famiglie percepiscono durante l’anno. Parliamo dell’Assegno Unico Universale. In questo modo, le famiglie possono beneficiare di ben altri due bonus.

Bonus nido e bebè ad una platea più ampia di utenti

La notizia, circolata nei giorni scorsi, subito dopo l’approvazione della Legge di Bilancio, ha fatto sì che molte famiglie gioissero poiché, nel 2025, avrebbero potuto beneficiare del bonus nido e bebè pur percependo già l’Assegno Unico. Quest’ultimo non andrà inserito all’interno del calcolo ISEE e, quindi, di conseguenza, andrà ad abbassare la soglia.

Il risultato è che molte più famiglie potranno beneficiare dei due bonus di cui abbiamo dato menzione poc’anzi. Tuttavia, c’é da attendere ancora un po’ per poter gioire a pieno. Ebbene sì, perché, per adesso, sarà tutto come lo scorso anno. Appena l’INPS diramerà la circolare con le direttive su questo argomento tanto caro a molti, allora si potrà chiedere il ricalcolo dell’Indicatore e beneficiare dei bonus ulteriori.