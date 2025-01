Auto, ora ti rubano solo questo pezzo: prima di mettere in moto controlla se ce l’hai ancora | I meccanici con le mani nei capelli

Una nuova moda sta dilagando tra i professionisti dei furti d’auto. Scopriamo assieme che cosa va per la maggiore tra i pezzi da rubare.

Per tutti coloro che, comprata una nuova auto, non hanno un garage o un luogo sicuro ove parcheggiarla, c’è sempre il dramma, un giorno, di non trovarla più, perché rubata.

Ma anche per chi ha un vicolo datato c’è sempre il rischio che qualche truffaldino, di notte o in un momento sicuro, spacchi il finestrino laterale e porti via tutto ciò che trova all’interno. Ai furti d’auto tradizionali, però, si sta aggiungendo, da un po’ di tempo a questa parte, un ulteriore rapina.

E il bello è che, sulle prime, nessuno può accorgersi che al proprio mezzo qualcosa non va. Che è stato portato via un pezzo importante della meccanica dell’automobile lo si scopre solamente quando si tenta di metterla i moto.

Ad essere infatti al centro dell’attenzione di numerose gang piuttosto professionali non è un componente qualunque dei veicoli a quattro ruote, bensì un oggetto piuttosto pregiato, che si nasconde alla vista ma che svolge un ruolo fondamentale durante l’emissione dei gas di scarico. Stiamo parlando del catalizzatore.

Che cosa attira l’attenzione dei ladri?

Non tutti sapranno, ovviamente, a cosa serve il catalizzatore e dove si trova ubicato. Il catalizzatore è un elemento della meccanica del nostro veicolo che serve per abbattere le emissioni inquinanti dei gas di scarico. Esso è posizionato poco prima della marmitta, ed è composto sostanzialmente di un cuore di ceramica.

All’interno di tale cuore sono posizionati pochi grammi di alcuni metalli rari: in primis rodio, palladio e platino. Grazie alle elevate temperature che vengono raggiunte a seguito della combustione, i gas di scarico, passando attraverso il catalizzatore, subiscono particolari reazioni chimiche, grazie alla presenza di questi metalli, riducendo drasticamente le loro componenti più inquinanti.

Come agiscono i ladri

Il fatto è che tale componente preziosa dei nostri veicoli deve essere posta all’aria, sotto al veicolo, al fine di potersi raffreddare rapidamente. Ciò significa che un piccolo gruppo attrezzato di malintenzionati, dotati della giusta tecnica, impiega veramente pochissimo tempo a portarcelo via.

Ma perché va così tanto di moda rubare i catalizzatori? La questione è molto semplice: questi pezzi, come abbiamo detto, contengono qualche grammo di metallo prezioso, dal costo decisamente elevato. Anche se riciclato, un catalizzatore può essere tranquillamente rivenduto a qualche centinaio di euro.