Il Ministero della Salute ha diramato il richiamo alimentare: chi ha quest’alimento a casa deve buttarlo immediatamente

Richiamo alimentare urgente da parte del Ministero della Salute: se hai questo alimento in casa, meglio che lo butti.

Molto spesso si da per scontato che tutto ciò che si acquista all’interno dei supermercati e si consuma in casa sia sicuro. Diciamo che ci si fida ciecamente di quello che si trova sugli scaffali. Ovviamente, la motivazione è facile da intuire. Si parte sempre, infatti, dal presupposto che tutti gli alimenti ed i prodotti subiscano controlli accurati.

Questi ultimi, è bene ricordarlo e ribadirlo, avvengono costantemente e sono anche molto scrupolosi. Questo perché ne va della salute degli utenti che vanno a consumarli in casa, in famiglia o tra amici. Tuttavia, può capitare che qualcosa non vada nel verso giusto ci si imbatta in problematiche, anche gravi.

Ebbene sì, avete capito benissimo, può accadere anche questo e nel momento in cui ci si ritrova in una situazione del genere, scattano i richiami del Ministero della Salute che avvisa aziende, supermercati e consumatori finali della problematica accorsa. Le motivazioni di un richiamo possono essere le più disparate.

Pensate che si può trattare di presenza di allergeni non dichiarati in etichetta, ma possono anche contenere batteri pericolosi per la salute, così come alcune sostanze nocive per gli esseri umani. Proprio in questi giorni, poi, il Ministero ha diramato un avviso di richiamo urgente per alcuni prodotti. Se li avete in casa è meglio che li buttiate subito.

A rischio la salute dei cittadini

Proprio in questi ultimi giorni, il Ministero ha voluto avvisare la cittadinanza circa la pericolosità di ben due prodotti venduti all’interno di due catene della grande distribuzione. Al loro interno è stata rilevata la presenza di sostanze chimiche ed anche la presenza di corpi estranei.

Va da sé che siano pericolosi per tutti coloro che li hanno già acquistati. Chi dovesse tenerli in casa, ovviamente, non dovrà consumarli e riportarli presso il negozio in cui li ha acquistati. Chi, invece, li ha anche consumati è bene che vada a farsi controllare dal proprio medico di famiglia. Scopriamo quali sono questi prodotti.

Eurospin e Tigros: richiamati pinoli e paté

Sono ben due i richiami alimentari del Ministero della Salute. Il primo riguarda i supermercati Eurospin, in particola modo i pinoli sgusciati Mister Sibamba prodotti dall’azienda Mocerino con sede a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. Al loro interno sono stati rilevati livelli troppo alti di cadmio. In particolar modo, sono i lotti con i numeri 24304, 24310, 24312, 24318, 24320, 24323, 24332, 24333, 24338, 24340 e 24341 a far maggiore paura.

Per quanto riguarda, invece, i supermercati Tigros, c’é stato il richiamo in via precauzionale del lotto L071124 di paté di olive taggiasche a marchio Primia Percorsi di Gusto, prodotto in vasetti da 180 grammi dall’azienda F.lli Merano di Lucinasco, in provincia di Imperia. In questo caso, il problema è stato identificato nella presenza di corpi estranei nella confezione: vi erano frammenti di noccioli di olive.