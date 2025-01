“Apra il portabagagli”: al posto di blocco lo stanno chiedendo a chiunque | Non avercelo ancora equivale a una stangata

Al posto di blocco ti chiedono di aprire il bagagliaio, se non ce l’hai finisci veramente nei guai, ecco la stangata.

Si prevedono stangate per tutti gli automobilisti italiani che non rispettano le regole quando si mettono al volante. Il Nuovo Codice della Strada è entrato in vigore una manciata di settimane fa, e per tutti gli italiani è il momento non solo di fare i conti con nuove regole più stringenti, ma anche di sottoporsi a controlli serrati.

In queste settimane si sono intensificati i posti di blocco in città, condotti a più riprese dalle Forze dell’Ordine al fine di trovare gli automobilisti più indisciplinati.

Ovviamente, durante i controlli gli automobilisti sono chiamati a rispondere alle richieste degli agenti, in merito ai documenti della vettura e non solo. E ci sono alcuni casi in cui è possibile che venga richiesto di procedere con un’azione ben precisa.

Nelle ultime settimane è molto comune che venga chiesto di aprire il portabagagli per controllare che al suo interno ci sia un oggetto specifico.

Posto di blocco: come ci si deve comportare

Come si dovrebbe comportare ogni automobilista nel momento in cui si viene fermati al posto di blocco? In linea di massima, quello che si consiglia è di dimostrarsi sempre estremamente collaborativi, per evitare problematiche. Questo vale anche nel caso in cui venga chiesto di aprire il portabagaglio o di scendere dall’auto. Ovviamente, occorre comunque prestare attenzione alle richieste degli agenti, per evitare che si verifichino potenziali abusi di potere.

In ogni caso la normativa indica che in caso di controllo è possibile chiamare il proprio avvocato, anche se dovrà essere in grado di arrivare sul luogo nell’arco di pochi minuti. Ciò che occorre considerare è che i posti di blocco sono comunque organizzati affinché le strade siano più sicure.

Cosa non può mancare nella tua automobile

Quando gli agenti al posto di blocco chiedono di aprire il portabagagli potrebbero procedere con il controllo della presenza di un particolare oggetto, come previsto dal Codice della Strada, ovvero il giubbotto catarifrangente. Esso deve essere presente in auto, e posto in un luogo di facile accesso.

Tale oggetto a bordo è previsto dall’articolo 162 del Codice della Strada, il quale prevede pure che esso venga indossato dall’automobilista in caso di avaria della vettura o comunque quando ha il bisogno di scendere dall’auto e rimanere in strada, senza correre rischi mentre si espone al traffico. L’obbligo è valido nelle strade non urbane.