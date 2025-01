I giapponesi sì che sanno come si pulisce la casa: loro partono sempre da qui | L’ho provato e sono rimasta senza parole

I giapponesi come veri maestri del pulito in casa. Il loro è un metodo infallibile, che li vede partire proprio da qui, ecco come imitarli.

Pulire la propria casa è un vero e proprio atto d’amore. Certo, alcuni lo vedono non solo come un dovere, ma un vero e proprio peso, da sostenere di giorno in giorno per poter avere una casa che sia effettivamente pulita e piacevole da vivere.

Procedere quotidianamente con le pulizie è un modo per prendersi cura sia di sé stessi che della casa, mantenendola sempre accogliente e comunque vivibile. Ovviamente per riuscire a pulire senza sentirne il peso occorre conoscere il metodo migliore da applicare.

Ma quando si inizia a organizzare le attività per la cura dell’abitazione, forse si ha bisogno di avere degli esempi. Questa volta a darci un metodo decisamente efficace sono i giapponesi… E chi, se non il popolo che ha fatto della precisione e del rigore la sua bandiera?

Ecco quindi un metodo infallibile per una casa sempre perfetta.

Casa pulita: inizia dalla scelta dei prodotti

Prima ancora di conoscere in che modo procedere per la pulizia dei nostri ambienti, è importante riuscire a scegliere quelli che sono i prodotti giusti per trattare le varie superfici. I negozi specializzati in prodotti per la casa e detersivi ci offrono moltissime alternative, ma scegliere non sempre è semplice. Si può innanzitutto selezionarli in base ai prezzi: ci sono prodotti che effettivamente sono a buon mercato, ma che garantiscono una qualità piuttosto elevata. L’alternativa è quella di scegliere prodotti di ottima qualità ma che sono in vendita a prezzi ben più elevati, e questo non gioverebbe di certo al budget familiare.

Senza badar troppo a grandi marchi, forse la scelta migliore è quella quella di riuscire a trovare un buon compromesso, prestando attenzione alle superfici delicate che hanno bisogno di prodotti specifici; ricordando anche che in alcuni casi a venirci incontro sono i vecchi rimedi della nonna, economici ed efficaci.

Il metodo infallibile dei giapponesi

I giapponesi ci svelano il vero segreto per le pulizie. La pratica che da loro viene utilizzata è nota come osoiji, ovvero “grande pulizia“. La base su cui questa pratica poggia è che non solo le pulizie sono una questione di igiene, ma anche di benessere, sia personale che sociale. Quindi, prendersi cura della casa vuol dire avere anche cura di sé stessi. La prima regola dell’osoiji recita che le pulizie vanno eseguite dall’alto verso il basso, quindi, per intenderci, prima si spolvera e poi si spazza, ma questa è solo uno dei tanti dettami di una pratica molto più complessa.

Nata nel 794 d.C., essa prevedeva che amici e familiari si riunissero verso fine dicembre a casa, per pulire e accogliere energie positive per il nuovo anno. Si procede riordinando le stanze per fare ordine anche nella propria mente. I partecipanti condividono un’esperienza comune, discutono e si organizzano, per riuscire a dare alla casa un nuovo ordine e splendore. Come si suol dire, l’unione fa la forza!