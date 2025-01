Lo tocchi ogni giorno ed è l’oggetto più sporco di tutti: equivale a mettere le mani nel water | Lo scienza lo dice chiaramente

C’é un oggetto che viene toccato ogni giorno e che è più sporco di tutti gli altri: secondo la scienza è come mettere le mani nel water.

Ogni giorno, dal mattino alla sera, si ha a che fare con diversi oggetti e dispositivi sia all’interno delle proprie abitazioni che sui luoghi di lavoro e in strada. Questi entrano in contatto con le mani di chiunque. Tra i tanti possiamo parlare degli interruttori della luce che consentono di accendere e spegnere le lampadine appena alzati o quando fa buio.

Inoltre, poi, non possiamo non parlare delle chiavi da inserire nelle toppe e dei pulsanti degli ascensori e dei portoni. Ancora, poi, si entra in contatto con i pulsanti che azionano i campanelli per la prenotazione della discesa dai bus o quelli che permettono alle porte dei treni di aprirsi. Anche in ufficio ci sono tantissimi oggetti che vengono toccati.

Sedie, scrivanie, macchinette del caffè, penne, matite, cartelline, foglie e chi più ne ha più ne metta. Insomma, dovunque ci si trovi si entra in contatto con tantissimi oggetti che possono essere pericolosissimi per la propria salute. Purtroppo, però, ce n’è uno di cui non si può fare a meno nella vita quotidiana e che risulta essere più sporco di un water.

Ebbene sì, avete capito benissimo, su questo oggetto che può sembrare innocuo, si annidano germi e batteri pericolosi. Eppure lo si tiene tra le mani molto tempo durante la giornata e nessuno è a conoscenza dei pericoli nascosti che si annidano in ogni parte della sua superficie. Scopriamo di quale si tratta

L’allarme della scienza: è più sporco di un water

Di solito si è portati a pensare che sia proprio il water l’oggetto più sporco e pericoloso per la propria salute, ma ci si sbaglia completamente di grosso. Tutte le misure precauzionali che si utilizzano quando ci si reca in questo ambiente della casa o dell’ufficio e, soprattutto, in quelli pubblici, bisognerebbe metterle in pratica anche quando si utilizza un oggetto in particolare.

Dovete sapere, infatti, che su di esso si annida una quantità enorme di batteri, molte volte superiore a quella che si può trovare sul water. Certo, vi sembrerà un’asserzione assurda, ma è davvero così. La scienza ha messo in campo studi specifici ed i risultati sono davvero allarmanti. In pratica mettere le mani nel water sarebbe meno pericoloso.

Smartphone: numero di batteri 17 volte maggiore del water

C’è uno studio, messo in atto dall’Università di Aberdeen che ha sconvolto tutti. Sono stati prelevato campioni da ben 50 smartphone tramite tamponi e ciò che ne è venuto fuori è alquanto allarmante. Il numero di batteri presenti sulla superficie di questi dispositivi supera di 17 volte quello presente sui water. In particolar modo, hanno riscontrato la presenza di norovirus.

Inoltre, poiché questi dispositivi vengono portati sempre dietro dagli utenti, finanze in bagno, in molti casi è stata riscontrata la presenza di batteri fecali, compreso l’Escherichia Coli, il batterio che causa problemi allo stomaco. L’incidenza di questi Batteri è maggiore quando ci si trova dinanzi a smartphone con le cover in pelle. Il consiglio è quello di pulire accuratamente il dispositivo in tutte le sue parti ogni qualvolta sia possibile e, soprattutto, quando lo si porta con sé in bagno.