Cena, mai farla dopo quest’orario: cosa succede davvero al corpo | In Italia c’è questa brutta tendenza

Lo consigliano i veri esperti, se si cena dopo questo orario si rischia veramente molto, ecco cosa succede al corpo.

Gli esperti offrono una serie di consigli sull’alimentazione, coscienti che compiere le scelte giuste a tavola influisce, e non poco, anche sul benessere fisico e psicologico della persona. A tavola iniziamo a costruire il nostro benessere ed esserne coscienti è veramente molto importante.

Per anni si è posta l’attenzione solo ed esclusivamente su quelli che sono gli alimenti che portiamo a tavola, ma lo stare bene non dipende solo dal cosa si mangia, ma anche dall’ora in cui il cibo viene consumato.

In Italia, soprattutto nelle regioni del Sud, si è abituati a cenare piuttosto tardi, senza sapere che tale abitudine potrebbe essere oltremodo dannosa. Uno studio recente ha quindi posto l’accento su un aspetto che viene spesso sottovalutato: mantenere un orario specifico per la cena è molto importante.

Ecco allora cosa avrebbe rilevato uno studio al riguardo.

Cena e orologio: lo studio che ci offre indicazioni specifiche

Ceniamo tardi e magari ci concediamo anche uno spuntino a mezzanotte, ma questa abitudine è deleteria come poche. Probabilmente in molti sanno che avere una routine in termine di orari è molto importante, e questo non vale solo per i bambini, ma anche per gli adulti, quindi occorre prestarvi attenzione. Di recente è stato condotto uno studio su 16 persone differenti, che erano però accomunate da una specifica caratteristica e si sono sottoposte a uno studio mirato.

I risultati che si sono ottenuti sono molto indicativi, questo anche alla luce dell’errata abitudine di sedersi a tavola in un orario che si rivela essere piuttosto tardo. Quindi un’abitudine che in Italia ci contraddistingue potrebbe creare non pochi problemi.

Ecco cosa ci indica lo studio

I 16 soggetti che si sono prestati per lo studio erano tutti sovrappeso oppure obesi, e per loro si è pianificata una determinata organizzazione dei pasti. Mentre un gruppo di soggetti cenava alle 17, l’altro gruppo alle 21, per ognuno si sono raccolti elementi per quello che riguarda il senso di fame, il dispendio energetico e la temperatura corporea. Lo studio ha rivelato che cenare tardi aumenta il rischio di obesità, peggiorando la situazione per coloro che sono già in sovrappeso.

Inoltre, mangiare a orari troppo tardivi non permette un buon riposo, oltre ad aumentare i picchi di zucchero nel sangue. Questo il motivo per cui lo si sconsiglia nettamente.