Allarme rosso nel forno da cucina: “Altamente inquinante e pericoloso per la salute” | Richiesto il ritiro dai supermercati

Scatta l’allarme rosso all’interno delle case italiane. Attenzione al forno, sarebbe altamente inquinante, occorre cambiare abitudini.

Allarme rosso all’interno di tutte le cucine italiane. Al termine delle vacanze natalizie, che hanno visto la maggior parte dei cittadini impegnati ai fornelli, ecco che viene reso noto un dato che mette tutti in allerta. Il dito viene puntato nei confronti dei nostri cari forni, gli apparecchi più utilizzati dalle massaie.

Non ce ne vogliano le friggitrici ad aria e i blasonati robot da cucina: il forno resta pur sempre, il vero re delle cucine italiane.

In effetti il forno viene utilizzato per la preparazione di dolci, paste al forno, arrosti e molto altro ancora. Ma se fosse pericoloso per la salute umana?

Negli ultimi anni l’attenzione alla correlazione tra il benessere fisico e la cucina è aumentata in maniera esponenziale; è cambiato il modo di conservare i cibi, di cucinarli e anche di consumarli, ecco però a cosa occorre prestare attenzione.

Allarme rosso sui forni: cambia il modo di cucinare

Complici anche i social, e il gran numero di influencer che creano contenuti per far conoscere a tutti il loro modo di gestire la propria casa, ecco che è cambiato in maniera radicale il modo di cucinare e conservare i cibi. Questo ovviamente ha influenzato anche l’utilizzo del forno. Considerando il gran numero di impegni che ogni famiglia ha quotidianamente, si è diffuso il bisogno di adottare preparazioni semplici e dove possibile anticipare alcune preparazioni, al fine di organizzare al meglio le giornate.

Da questo lavoro di meel-prep , come in molti lo definiscono, sono stati tagliati fuori elementi di plastica e prodotti usa e getta, oltre che alimenti processati. Ora tutto si prepara a casa, e si ripone in contenitori riutilizzabili, a favore del risparmio e del benessere della famiglia.

La pericolosità del forno, non utilizzare più questo prodotto

Tutti coloro che utilizzano la carta forno nelle loro preparazioni dovrebbero forse conoscerne la pericolosità. Gli esperti consigliano di sostituirla con dei tappetini in silicone riutilizzabili, non solo per il notevole risparmio economico, ma anche per via della pericolosità della carta forno. All’interno di tale accessorio ci sarebbero infaqtti quelli che in molti conoscono come PFAS, ovvero dei residui chimici che tendono ad accumularsi all’interno dell’organismo.

Quindi la carta forno in cottura potrebbe rilasciare sostanze potenzialmente dannose. Per questo motivo l’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente confermano il suo essere “altamente inquinante e pericolosa per l’ambiente“, e si chiede di prestare attenzione al suo utilizzo.