Condensa sui vetri, per eliminarla ti bastano pochi spiccioli: addio umidità in un lampo | Serve solo una notte

Per eliminare la condensa sui vetri ti bastano pochi spicci. In una sola notte puoi dire definitivamente addio all’umidità.

I mesi invernali non si caratterizzano solo per il freddo, ma anche per l’umidità che, come sappiamo, apporta non poche problematiche all’interno delle case. In particolare, quello che preoccupa molto è la condensa che si attacca ai vetri, per via della differenza di temperatura tra l’interno e l’esterno.

Credenza comune è che la presenza di condensa sulle finestre sia dettata solo da una scarsa qualità degli infissi, che non riuscirebbero a trattenere il calore; in realtà la questione è molto più complessa di quello che si potrebbe pensare, e sono diverse le cause che portano alla presenza di condensa sui vetri.

Negli ultimi mesi, però, non sono stati pochi i consigli che al riguardo sono piovuti dal web, e che avrebbero offerto delle valide possibilità per eliminare la problematica.

Ecco il trucco che in tantissimi hanno trovato veramente efficace.

Condensa vetri: ecco si crea

La condensa sui vetri delle case si crea per via di un principio chimico: quando il vapore acqueo entra in contatto con una superficie fredda, esso si tramuta nuovamente in acqua. In genere ne sono interessati tutti gli infissi: l’aria calda e umida della casa entra in contatto con la superficie del vetro, che però è fredda. Un problema che si crea per via della capacità del vetro di essere un buon conduttore termico, ma anche per la gestione del ricambio d’aria all’interno delle case. In genere si crea condensa quando la casa è molto umida, il vetro ha al suo interno una canalina metallica, oppure quando si tratta di un vetro singolo non in grado di fungere da ponte termico.

In tutti questi casi, però, intervenire per evitare che si venga a creare la condensa è veramente indispensabile per non rendere l’ambiente poco salubre. La presenza di condensa, infatti, viene spesso accompagnata dalla comparsa di muffa, ovvero di funghi potenzialmente dannosi per la salute.

Prevenire è meglio che curare

Ebbene sì, anche quando si tratta di condensa sui vetri prevenire è meglio che curare, per evitare che si creino delle problematiche, non solo alle mura della propria abitazione, ma anche di salute. In tal senso si può decidere di intervenire sugli infissi, sostituendo quelli vecchi con dei nuovi, ma ovviamente questa sarebbe una scelta alquanto costosa.

Meglio allora il trucchetto divenuto virale, ovvero quello di mettere una ciotola contenente sale vicino alla finestra. Come riportato anche da fanpage.it, il sale sarebbe in grado di assorbire l’umidità presente in casa e di asciugarla. Un trucco economico e molto semplice da applicare, perfetto per tutte le abitazioni.