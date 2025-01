Televisore, se hai ancora questo modello in casa ti intaschi 500 euro: vendilo immediatamente

Se in casa hai ancora questo modello di televisore puoi intascare ben 500 euro, ti conviene venderlo immediatamente.

Il vintage è tornato di moda, questo ce lo dicono i media, i social e anche gli esperti. Vale per l’abbigliamento, gli accessori e anche per il mobilio. Ma se vi dicessero che questa nuova tendenza vale anche per alcuni apparecchi elettronici, come il televisore?

Nel corso degli anni le TV sono cambiate e continuano a cambiare di anno in anno. Un processo veramente incessante che riguarda in realtà tutto il mondo tecnologico, compresi anche gli smartphone, le console per i videogiochi e molto altro ancora.

Oggi siamo abituati a televisori tecnologici, con schermi ultrapiatti, con comandi vocali e con la possibilità di collegarsi al web per poter vedere le piattaforme in streaming.

Ma ci sono alcuni modelli ormai passati di moda (o addirittura obsoleti) che sono tornati in auge, ecco allora qual è il più richiesto.

I televisori vecchi tornano di moda

Quando si parla di oggetti vintage, occorre pensare non tanto alla possibilità di poter realmente utilizzare i dispositivi per il loro scopo originario, come in questo caso il televisore, ma piuttosto che ci sono possibilità di utilizzo completamente differenti. Proprio come le radio vintage sono da tempo divenute dei perfetti oggetti di arredo, infatti, adesso tocca agli apparecchi televisivi. Sono molti gli appassionati di oggetti di questo genere che vanno alla ricerca di complementi di arredo piuttosto datati per inserirli all’interno del proprio arredo; soluzioni a cui forse, non si sarebbe nemmeno mai pensato.

Per coloro che sono interessati più alla vendita che all’acquisto, si ricorda che ci sono negozi di antiquariato, ormai ad ogni angolo della città, case d’asta e il buon vecchio eBay, oltre alle altre piattaforme, tutte perfette per le vendite di questo genere.

Ma quali sono i modelli più richiesti?

Gli apparecchi televisivi anni ’60, ’70 e ’80 sono quelli più richiesti da chi è un vero e proprio appassionato del vintage. Ci sono stati casi in cui, sul web, oggetti di questi anni sono stati venduti a prezzi fuori dal comune. Per quello che riguarda i televisori i più ricercati sono i Blaupunkt risalenti agli anni ’60, e qualcuno potrebbe averli conservati in garage o in soffitta.

I prodotti del marchio tedesco sono molto apprezzati dagli esperti del settore. In genere, le offerte si aggirano sui 500 euro, un importo comunque non di poco conto.