Riscaldamenti, per tenere casa calda non ti serve il termosifone: nei paesi nordici fanno sempre così | Con gesto stai bene tutto l’inverno

Se vuoi una casa sempre calda, allora devi seguire l’esempio degli abitanti dei paesi nordici, risparmierai un sacco di soldi.

Nel pieno dell’inverno, sale la preoccupazione per le bollette che si andranno a pagare per il riscaldamento. Se in estate questi importi possono essere risparmiati, nei mesi freddi per rendere una casa sufficientemente accogliente è indispensabile accendere il riscaldamento, che si tratti di termosifoni, camino o stufa a pellet.

In termini di spesa, le maggiori preoccupazioni vengono create proprio dai termosifoni, “colpevoli” di far arrivare alle stelle gli importi da pagare mensilmente o in maniera bimestrale.

Il momento economico che si sta vivendo proprio in questi anni, rende però importante riuscire a risparmiare, e il taglio delle spese deve interessare anche il riscaldamento.

Coloro che vivono nel nord Europa ci insegnano però il modo giusto per riuscire a rendere la casa calda, ma senza spendere un occhio della testa.

Riscaldamento: risparmiare passo dopo passo

Il risparmio si costruisce passo dopo passo, e non piove dal cielo come per miracolo. Occorre impegno e organizzazione per riuscire a ottenere una riduzione della spesa che sia sostanziosa. I primo tra i trucchi (che poi tanto trucco non è), è quello di impostare una temperatura del termostato non particolarmente alta. Inoltre, è importante abbandonare quella cattiva abitudine di poggiare vestiti e giubbotti sui termosifoni: questo impedisce all’aria di uscire e diffondersi nella maniera corretta, e provoca un consumo maggiore. Infine, gli esperti consigliano di utilizzare dei pannelli riflettenti dietro ai termosifoni, per evitare il più possibile la dispersione.

In effetti, proprio quest’ultima è la causa principale delle bollette da importi stellari; riuscire a ridurla si rivela elemento determinante sul consumo. La nostra casa è spesso influenzata dalla dispersione, e questo dovrebbe essere corretto da alcuni piccolissimi accorgimenti.

Le nostre case poco efficienti

Ce lo dicono gli esperti: la maggior parte delle case italiane non è efficiente, e questo si traduce in un aumento notevole delle spese. Gli infissi sono la chiave per ottenere un risparmio energetico per quello che riguarda il riscaldamento. Le persiane e le tapparelle hanno un ruolo molto importante, esse fungono da isolate per il freddo, coprendo le finestre, che rappresentano i punti più vulnerabili dell’edificio. Si tratta quindi di un isolante passivo che trattiene il calore all’interno degli ambienti.

Quindi, esattamente come in estate, quando chiudere le tapparelle permette di evitare che il calore entri in casa, in inverno questa accortezza evita che il caldo dei riscaldamenti esca, costringendo i termosifoni a pompare continuamente . Altro consiglio estremamente valido è quello di utilizzare le tende termiche, sigillare porte e finestre e nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione, e optare infine per il PVC, materiale di per sé isolante.