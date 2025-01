Esselunga, sapete chi produce il suo caffè? Il nome è italianissimo e lo conoscono davvero tutti

Il caffè venduto da Esselunga è prodotto da una delle aziende italiane più famose; non ci crederai, ma è così: la conoscono tutti.

Esselunga è una delle catene della grande distribuzione maggiormente conosciute ed apprezzate in Italia. Certo, i suoi negozi non coprono tutto il territorio nazionale, ma se ne possono trovare in quantità soprattutto, al Centro e al Nord. Pensiamo, ad esempio, a Regioni come la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, la Liguria, il Veneto e l’Emilia Romagna.

Insomma, ha una diffusione abbastanza capillare e sono tantissimi i cittadini che si recano all’interno dei negozi Esselunga per accaparrarsi i prodotti venduti a prezzi molto, ma molto bassi. Così come capita per altre catene di distribuzione, ci sono numerosi prodotti con marchi poco conosciuti, ma che escono dagli stessi stabilimenti di quelli famosi.

Insomma, le aziende famose, così come accade per Conad, Lidl ed Eurospin, producono gli stessi loro prodotti, ma con altri marchi, altre confezioni e, soprattutto, altri prezzi, maggiormente accessibili a tutti i cittadini. Ce ne sono alcuni che, addirittura, costano un terzo rispetto a quelli originali, ma che ne preservano la qualità.

Tra i tanti prodotti che si possono trovare sugli scaffali Esselunga, ce n’é uno in particolare di cui bisogna conoscere il produttore per apprezzarne appieno le sue qualità. Ebbene sì, perché, molto spesso accade che i cittadini non guardino proprio i prodotti a prezzi stracciati, poiché pensano che non siano buoni… e invece si sbagliano di grosso. In questo caso, parliamo del caffè.

Caffè Esselunga: il produttore è proprio lui

Il caffè è una delle bevande calde che offre un piacere indescrivibile a chi lo beve, e per gli italiani, come risaputo, rappresenta una coccola irrinunciabile. Lo prendono al mattino per risvegliarsi dal torpore del sonno ed affrontare al meglio la giornata che si para loro dinanzi, ma non disdegnano di berne una tazza prima e dopo il pranzo e c’é chi non può farne a meno neppure di sera.

Si tratta di un vero e proprio rito, quello della sua preparazione con la moka. Si prepara la macchinetta, la si mette sul fuoco e si attende il gorgoglio familiare che sputa fuori quel profumo riconoscibile a centinaia di metri di distanza. I cittadini italiani sono sempre alla ricerca di quello migliore, dall’aroma più intenso e dal sapore inebriante. Prima, però, di acquistarlo, dovrebbero conoscere chi produce quello dell’Esselunga: non lo lasceranno più.

Un marchio conosciuto da tutti produce il caffè Esselunga

Quando si entra all’interno dei negozi a marchio Esselunga, ci si ritrova dinanzi a degli scaffali pieni zeppi di caffè di vari marchi, più o meno conosciuti. Tuttavia, prima di procedere al suo acquisto, bisognerebbe conoscere chi, realmente, produce questa prodotto per la catena. Innanzitutto, però, c’é da fare una precisazione: non si tratta di un solo produttore.

Pensate che il Caffè Espresso Bar Esselunga ed il Caffè e Aroma Esselunga vengono prodotti da Caffè Do Brasil che non è altro che Kimbo. Pellini, invece, un’altra azienda super famosa, produce il Pueblo 100% Caffè arabica Esselunga, Pueblo Caffè gusto classico Esselunga e il Caffè Biologico Esselunga. Infine, Caffè Vergnano produce il Caffè top 100% arabica.