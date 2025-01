Carta di credito, chi ha questa qui è davvero tra i più fortunati: hai sempre lo sconto | Risparmi un sacco di soldi

Chi è in possesso di questa carta di credito è tra i più fortunati in assoluto: può godere di numerosi sconti validi in tutto il mondo.

Le carte di credito, ormai, sono diventate degli strumenti indispensabili nella vita quotidiana della stragrande maggioranza degli italiani. Questi, infatti, le utilizzano per portare a termine sia le transazioni per gli acquisti online che per gli acquisti all’interno dei negozi presenti sul territorio italiano.

Il boom del loro utilizzo si è avuto durante uno dei momenti più tragici degli ultimi anni. Parliamo della pandemia di COVID quando vi erano le restrizioni, per evitare che si diffondesse ancora di più il contagio. Non si poteva uscire, e quindi, molto cittadini ordinavano la spesa online, con i prodotti che arrivavano comodamente a casa.

Altri, invece, approfittando della possibilità di recarsi presso i supermercati, facevano i loro acquisti sul posto, ma, per evitare il contagio, cercavano il più delle volte di effettuare i pagamenti con le loro carte di credito. Negli anni successivi, poi, ha aiutato questa pratica anche l’obbligo del Pos per tutti gli esercenti, compresi anche i tabaccai.

Ecco che i cittadini, allora, hanno abbandonato via via il contante per tenere sempre con sé la propria carta e fare le proprie commissioni in maniera facile e veloce. Di carte di credito ne esistono tantissime in giro sul mercato, tuttavia chi ne possiede una in particolare è molto; anzi, possiamo dire che lo sia molto più degli altri perché ha diritto a forti sconti che consentono di avere un risparmio esagerato.

Chi ha questa carta ha sempre sconti

Sono tante le carte di credito che affollano il mercato. Pensiamo alle carte che spaccano per il loro colore blu o quello arancio e, finanche, giallo. Ognuna di queste ha le sue caratteristiche, che gli utenti scelgono in base alle esigenze che devono soddisfare nel quotidiano.

Ce ne sono alcune maggiormente convenienti rispetto alle altre perché, magari, non prevedono costi fissi e non vincolano al pagamento del Canone annuale, ma solo una è in grado di offrire sempre sconti al suo possessore. In questo modo egli potrà risparmiare moltissimo; dovrà solo ricordarsi di attivare la promozione in questione. Scopriamo insieme di quale carta si tratta.

I possessori della American Express Platino sono i più fortunati

La Carta American Express Platino, come al solito, offre tantissime opportunità ai suoi possessori. Tra questi, uno era scaduto alla fine dello scorso anno, ma subito è stato rinnovato fino al 31 dicembre 2026. Ebbene sì, si potrà beneficiarne per almeno altri due anni. Parliamo del cash back di 300€ annui da poter fruire in due tranche semestrali.

La prima con scadenza 30 giugno, e la seconda con scadenza 31 dicembre. Il bonus è relativo sia alle spese nei ristoranti italiani sia in quelli in giro per il mondo. La cifra totale è divisa in maniera equa in entrambi i casi. Occhio, però, a fruire dello sconto nei termini previsti.