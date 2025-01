Casa, chi non ha installato quest’apparecchio va contro la legge: lo devi usare tutti i giorni

Attenzione a questo apparecchio, se non lo hai ancora installato allora vai contro la legge. Devi utilizzarlo proprio sempre se non vuoi guai.

La regolamentazione italiana norma numerosi aspetti della vita di tutti i cittadini. Probabilmente però in pochi sanno che ci sono normative specifiche anche per quello che riguarda le apparecchiature che ogni abitazione dovrebbe avere.

Ci sono oggetti che devono essere obbligatoriamente presenti in casa, per questioni di decoro pubblico o comunque di sicurezza. Se le regole non vengono rispettate, si rischiano multe piuttosto salate, che vengono emesse da coloro che hanno il potere di controllo.

Ovviamente le regole che vigono in Italia non sempre sono valide in altri Paesi europei. Questa normativa in particolare la condividiamo con il Portogallo: anche per i cittadini di tale Nazione vigono tali disposizioni.

Andiamo a conoscere le leggi che determinano tale obbligo.

Un apparecchio obbligatorio: la legge è vecchia di 50 anni

50 anni fa è entrata in vigore una legge che riguarderebbe l’arredo delle nostre case. Ci sono apparecchi che devono essere presenti all’interno delle case italiane, e anzi esse si contraddistinguono proprio per questo obbligo; infatti, al di fuori del Portogallo, nel resto del mondo è difficile trovare un’abitazione in cui sia presente questo accessorio. Un elemento di arredo che effettivamente per noi è ormai del tutto normale avere, ma che all’insaputa di tutti è obbligatorio per legge.

In particolare l’oggetto della discordia è qualcosa che è presente nei bagni delle nostre case e che, come ben sappiamo, in Francia non c’è. Probabilmente adesso saranno in molti ad aver compreso di cosa si tratta, ma cerchiamo di conoscere la normativa, per evitare che si creino dei fraintendimenti.

Proprio lui al centro dell’attenzione

Sì, è proprio il bidet il dispositivo a cui ci si riferisce. In Italia vi è l’obbligo di avere il bidet all’interno dei bagni di ognuna abitazione, una regola che si applica in almeno uno dei bagni. Infatti il secondo bagno, ovvero quello di servizio, può anche esserne privo. La stessa regola vale anche in Portogallo, ma non nel resto del mondo.

Per i bagni in cui non vi è abbastanza spazio per il bidet è possibile utilizzare la doccetta igienica, il wc con bidet incorporato e il coprivano bidet; 3 alternative che hanno la stessa funzione e che permettono di aggirare l’obbligo di avere un altro sanitario.