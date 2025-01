Dite addio a questi lavori: spariranno per sempre | Chi ha fatto solo questo per una vita si ritrova disoccupato

Ci sono lavori che spariranno definitivamente tra pochi anni: se hai fatto sempre e solo questo rischi di rimanere senza occupazione.

Il mercato del lavoro sta cambiando in maniera veramente radicale; questo è quello che sentiamo dire da ormai moltissimo tempo e che sta preoccupando buona parte dei cittadini italiani. È infatti questo il momento di dimenticare le vecchie concezioni del lavoro e abbracciarne le nuove.

Le modifiche che si sono avute negli ultimi anni si devono a un nuovo modo di vedere le occupazioni, e alla ricerca di figure che siano in grado di svolgere il lavoro nella maniera migliore possibile nel minor tempo.

Si cercano figure specializzate, che abbiamo esperienza o che, almeno, siano in grado di mettersi operosamente al servizio dell’azienda che li sceglie e che punta su di loro per essere competitiva.

Andando a studiare il nuovo mercato del lavoro, si scopre però che ci sono alcune figure che ben presto spariranno in maniera definitiva. Quindi, per chi ha occupato sempre la stessa mansione, il rischio è quello di non trovare più lavoro.

Questi lavori verranno definitivamente dimenticati: ecco invece le occupazioni del futuro

Ci sono alcuni lavori che nei prossimi anni verranno definitivamente dimenticati ma, di contro, ce ne sono invece altri che andranno a rimpiazzarli con un gran numero di richieste da parte delle aziende sia private che pubbliche. Sappiamo bene che andranno via via scomparendo quelli che sono gli operai generici, mentre diverso sarà il discorso per altre mansioni. I prossimi 5 anni daranno determinanti per le occupazioni del futuro, proprio come ci dice il report del World Economic Forum, e come riportato da agi.it.

Le professioni che saranno maggiormente richieste nei prossimi anni sono collegate ai progressi tecnologici e alle varie pressioni economiche e geografiche. Quindi avranno fortuna: informatici, braccianti, operai edili, lavoratori agricoli, shopping assistant, infermieri, baristi e docenti.

Le professioni che vedremo piano piano scomparire

Purtroppo, dobbiamo però riconoscere che ci sono alcune figure che verranno rimpiazzate dalla tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Questo di sicuro non piace ai cittadini, che temono per il loro futuro e che chiedono che questo avanzamento dello sviluppo tech venga in qualche modo fermato.

In particolare, vedranno momenti particolarmente bui: cassieri, commessi, guardie giurate, segretari, colf, stampatori, bibliotecari e grafici. Quindi, il consiglio che gli esperti offrono, è quello di specializzarsi nelle competenze tecnologiche, quelle per la gestione delle risorse umane e le capacità cognitive.